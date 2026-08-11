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KAT: Scharf ETF

58.40 USD 0.25 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KAT за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.38, а максимальная — 58.54.

Следите за динамикой Scharf ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KAT сегодня?

Scharf ETF (KAT) сегодня оценивается на уровне 58.40. Инструмент торгуется в пределах 58.38 - 58.54, вчерашнее закрытие составило 58.15, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KAT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Scharf ETF?

Scharf ETF в настоящее время оценивается в 58.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.55% и USD. Отслеживайте движения KAT на графике в реальном времени.

Как купить акции KAT?

Вы можете купить акции Scharf ETF (KAT) по текущей цене 58.40. Ордера обычно размещаются около 58.40 или 58.70, тогда как 10 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KAT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KAT?

Инвестирование в Scharf ETF предполагает учет годового диапазона 52.27 - 58.54 и текущей цены 58.40. Многие сравнивают 2.35% и 1.04% перед размещением ордеров на 58.40 или 58.70. Изучайте ежедневные изменения цены KAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Scharf ETF?

Самая высокая цена Scharf ETF (KAT) за последний год составила 58.54. Акции заметно колебались в пределах 52.27 - 58.54, сравнение с 58.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Scharf ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Scharf ETF?

Самая низкая цена Scharf ETF (KAT) за год составила 52.27. Сравнение с текущими 58.40 и 52.27 - 58.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KAT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KAT?

В прошлом Scharf ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.15 и 7.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
58.38 58.54
Годовой диапазон
52.27 58.54
Предыдущее закрытие
58.15
Open
58.54
Bid
58.40
Ask
58.70
Low
58.38
High
58.54
Объем
10
Дневное изменение
0.43%
Месячное изменение
2.35%
6-месячное изменение
1.04%
Годовое изменение
7.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%