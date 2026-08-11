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KAT: Scharf ETF
Курс KAT за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.38, а максимальная — 58.54.
Следите за динамикой Scharf ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KAT сегодня?
Scharf ETF (KAT) сегодня оценивается на уровне 58.40. Инструмент торгуется в пределах 58.38 - 58.54, вчерашнее закрытие составило 58.15, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KAT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Scharf ETF?
Scharf ETF в настоящее время оценивается в 58.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.55% и USD. Отслеживайте движения KAT на графике в реальном времени.
Как купить акции KAT?
Вы можете купить акции Scharf ETF (KAT) по текущей цене 58.40. Ордера обычно размещаются около 58.40 или 58.70, тогда как 10 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KAT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KAT?
Инвестирование в Scharf ETF предполагает учет годового диапазона 52.27 - 58.54 и текущей цены 58.40. Многие сравнивают 2.35% и 1.04% перед размещением ордеров на 58.40 или 58.70. Изучайте ежедневные изменения цены KAT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Scharf ETF?
Самая высокая цена Scharf ETF (KAT) за последний год составила 58.54. Акции заметно колебались в пределах 52.27 - 58.54, сравнение с 58.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Scharf ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Scharf ETF?
Самая низкая цена Scharf ETF (KAT) за год составила 52.27. Сравнение с текущими 58.40 и 52.27 - 58.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KAT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KAT?
В прошлом Scharf ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.15 и 7.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 58.15
- Open
- 58.54
- Bid
- 58.40
- Ask
- 58.70
- Low
- 58.38
- High
- 58.54
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- 2.35%
- 6-месячное изменение
- 1.04%
- Годовое изменение
- 7.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%