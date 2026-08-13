KAT股票今天的价格是多少？ Scharf ETF股票今天的定价为58.59。它在58.59 - 58.70范围内交易，昨天的收盘价为58.40，交易量达到7。KAT的实时价格图表显示了这些更新。

Scharf ETF股票是否支付股息？ Scharf ETF目前的价值为58.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.90%和USD。实时查看图表以跟踪KAT走势。

如何购买KAT股票？ 您可以以58.59的当前价格购买Scharf ETF股票。订单通常设置在58.59或58.89附近，而7和-0.19%显示市场活动。立即关注KAT的实时图表更新。

如何投资KAT股票？ 投资Scharf ETF需要考虑年度范围52.27 - 58.70和当前价格58.59。许多人在以58.59或58.89下订单之前，会比较2.68%和。实时查看KAT价格图表，了解每日变化。

Scharf ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Scharf ETF的最高价格是58.70。在52.27 - 58.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Scharf ETF的绩效。

Scharf ETF股票的最低价格是多少？ Scharf ETF（KAT）的最低价格为52.27。将其与当前的58.59和52.27 - 58.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。