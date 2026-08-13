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KAT: Scharf ETF

58.59 USD 0.19 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KAT汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点58.59和高点58.70进行交易。

关注Scharf ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KAT股票今天的价格是多少？

Scharf ETF股票今天的定价为58.59。它在58.59 - 58.70范围内交易，昨天的收盘价为58.40，交易量达到7。KAT的实时价格图表显示了这些更新。

Scharf ETF股票是否支付股息？

Scharf ETF目前的价值为58.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.90%和USD。实时查看图表以跟踪KAT走势。

如何购买KAT股票？

您可以以58.59的当前价格购买Scharf ETF股票。订单通常设置在58.59或58.89附近，而7和-0.19%显示市场活动。立即关注KAT的实时图表更新。

如何投资KAT股票？

投资Scharf ETF需要考虑年度范围52.27 - 58.70和当前价格58.59。许多人在以58.59或58.89下订单之前，会比较2.68%和。实时查看KAT价格图表，了解每日变化。

Scharf ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Scharf ETF的最高价格是58.70。在52.27 - 58.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Scharf ETF的绩效。

Scharf ETF股票的最低价格是多少？

Scharf ETF（KAT）的最低价格为52.27。将其与当前的58.59和52.27 - 58.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KAT股票是什么时候拆分的？

Scharf ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.40和7.90%中可见。

日范围
58.59 58.70
年范围
52.27 58.70
前一天收盘价
58.40
开盘价
58.70
卖价
58.59
买价
58.89
最低价
58.59
最高价
58.70
交易量
7
日变化
0.33%
月变化
2.68%
6个月变化
1.37%
年变化
7.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%