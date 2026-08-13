KAT: Scharf ETF
今日KAT汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点58.59和高点58.70进行交易。
关注Scharf ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
KAT股票今天的价格是多少？
Scharf ETF股票今天的定价为58.59。它在58.59 - 58.70范围内交易，昨天的收盘价为58.40，交易量达到7。KAT的实时价格图表显示了这些更新。
Scharf ETF股票是否支付股息？
Scharf ETF目前的价值为58.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.90%和USD。实时查看图表以跟踪KAT走势。
如何购买KAT股票？
您可以以58.59的当前价格购买Scharf ETF股票。订单通常设置在58.59或58.89附近，而7和-0.19%显示市场活动。立即关注KAT的实时图表更新。
如何投资KAT股票？
投资Scharf ETF需要考虑年度范围52.27 - 58.70和当前价格58.59。许多人在以58.59或58.89下订单之前，会比较2.68%和。实时查看KAT价格图表，了解每日变化。
Scharf ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Scharf ETF的最高价格是58.70。在52.27 - 58.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Scharf ETF的绩效。
Scharf ETF股票的最低价格是多少？
Scharf ETF（KAT）的最低价格为52.27。将其与当前的58.59和52.27 - 58.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KAT股票是什么时候拆分的？
Scharf ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.40和7.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 58.40
- 开盘价
- 58.70
- 卖价
- 58.59
- 买价
- 58.89
- 最低价
- 58.59
- 最高价
- 58.70
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 2.68%
- 6个月变化
- 1.37%
- 年变化
- 7.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%