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KARS: KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

31.12 USD 0.27 (0.88%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KARS за сегодня изменился на 0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.97, а максимальная — 31.32.

Следите за динамикой KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KARS сегодня?

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) сегодня оценивается на уровне 31.12. Инструмент торгуется в пределах 30.97 - 31.32, вчерашнее закрытие составило 30.85, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KARS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF?

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF в настоящее время оценивается в 31.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.35% и USD. Отслеживайте движения KARS на графике в реальном времени.

Как купить акции KARS?

Вы можете купить акции KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) по текущей цене 31.12. Ордера обычно размещаются около 31.12 или 31.42, тогда как 13 и -0.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KARS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KARS?

Инвестирование в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF предполагает учет годового диапазона 26.38 - 38.06 и текущей цены 31.12. Многие сравнивают 6.47% и -4.42% перед размещением ордеров на 31.12 или 31.42. Изучайте ежедневные изменения цены KARS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF?

Самая высокая цена KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) за последний год составила 38.06. Акции заметно колебались в пределах 26.38 - 38.06, сравнение с 30.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF?

Самая низкая цена KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) за год составила 26.38. Сравнение с текущими 31.12 и 26.38 - 38.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KARS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KARS?

В прошлом KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.85 и 17.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.97 31.32
Годовой диапазон
26.38 38.06
Предыдущее закрытие
30.85
Open
31.32
Bid
31.12
Ask
31.42
Low
30.97
High
31.32
Объем
13
Дневное изменение
0.88%
Месячное изменение
6.47%
6-месячное изменение
-4.42%
Годовое изменение
17.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%