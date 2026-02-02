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KAPR: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April

40.20 USD 0.03 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KAPR за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.16, а максимальная — 40.25.

Следите за динамикой Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KAPR сегодня?

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April (KAPR) сегодня оценивается на уровне 40.20. Инструмент торгуется в пределах 40.16 - 40.25, вчерашнее закрытие составило 40.23, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KAPR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April?

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 40.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.43% и USD. Отслеживайте движения KAPR на графике в реальном времени.

Как купить акции KAPR?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April (KAPR) по текущей цене 40.20. Ордера обычно размещаются около 40.20 или 40.50, тогда как 6 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KAPR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KAPR?

Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 33.59 - 40.25 и текущей цены 40.20. Многие сравнивают 0.50% и 12.17% перед размещением ордеров на 40.20 или 40.50. Изучайте ежедневные изменения цены KAPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April?

Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April (KAPR) за последний год составила 40.25. Акции заметно колебались в пределах 33.59 - 40.25, сравнение с 40.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April?

Самая низкая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April (KAPR) за год составила 33.59. Сравнение с текущими 40.20 и 33.59 - 40.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KAPR?

В прошлом Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.23 и 19.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.16 40.25
Годовой диапазон
33.59 40.25
Предыдущее закрытие
40.23
Open
40.25
Bid
40.20
Ask
40.50
Low
40.16
High
40.25
Объем
6
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
12.17%
Годовое изменение
19.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%