- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KAPR: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April
Курс KAPR за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.16, а максимальная — 40.25.
Следите за динамикой Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KAPR
- Hedging Demand Spikes Amid AI-Driven Market Rotation
- Where To Invest Now In AI, Biotech, Small Caps, And Gold
- Out Of Favor, Not Out Of Opportunity
- Positive Surprise: Recognizing Change Before Consensus
- Index Hedging Jumps, But Stock Optimism Persists
- Earnings Strength And Easing Risks Support Markets
- Charts, Trends, And Top Trades With Parets And Strazza
- The More Things Change, The More They Remain The Same
- Managing The Cognitive Dissonance Of Long-Term Investing
- The IPO Window Reopens For Small Caps
- A Few Reasons Why Small-Cap ETFs Are Good Bets Now
- Oil Price Shocks Testing Resilience Across Methodologies Among S&P SmallCap 600 Indices
- Oil Shock Meets Asset Price Deflation
- Russell 2000 in Correction Zone: How to Benefit With ETFs
- Value Vs. Growth In Small Caps In 2026 - Which Style Factors Are Emerging Winners
- Risk Assets: Dispersion Trumps Directionality
- Small Cap Momentum Moderates
- Setting The Stage For A Value Revival
- Small-Cap Stocks Are Stirring On Policy Shifts, Earnings Edge
- SPX Skew Steepens To 1Y High As Tariff Uncertainty Rises
- Small Caps Stage Quiet Comeback As AI Trade Shows Cracks
- Income Investing In 2026: Balancing Bonds, Small Caps, And MLPs
- Katie Stockton On Market Rotation, Tech Stock Weakness, And More
- Market Outlook: A Change Of Course
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KAPR сегодня?
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April (KAPR) сегодня оценивается на уровне 40.20. Инструмент торгуется в пределах 40.16 - 40.25, вчерашнее закрытие составило 40.23, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KAPR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April?
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 40.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.43% и USD. Отслеживайте движения KAPR на графике в реальном времени.
Как купить акции KAPR?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April (KAPR) по текущей цене 40.20. Ордера обычно размещаются около 40.20 или 40.50, тогда как 6 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KAPR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KAPR?
Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 33.59 - 40.25 и текущей цены 40.20. Многие сравнивают 0.50% и 12.17% перед размещением ордеров на 40.20 или 40.50. Изучайте ежедневные изменения цены KAPR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April?
Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April (KAPR) за последний год составила 40.25. Акции заметно колебались в пределах 33.59 - 40.25, сравнение с 40.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April?
Самая низкая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April (KAPR) за год составила 33.59. Сравнение с текущими 40.20 и 33.59 - 40.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KAPR?
В прошлом Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.23 и 19.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.23
- Open
- 40.25
- Bid
- 40.20
- Ask
- 40.50
- Low
- 40.16
- High
- 40.25
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- 12.17%
- Годовое изменение
- 19.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%