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KAPR: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April

40.20 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KAPR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点40.19和高点40.29进行交易。

关注Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KAPR新闻

常见问题解答

KAPR股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April股票今天的定价为40.20。它在40.19 - 40.29范围内交易，昨天的收盘价为40.20，交易量达到11。KAPR的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April股票是否支付股息？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April目前的价值为40.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.43%和USD。实时查看图表以跟踪KAPR走势。

如何购买KAPR股票？

您可以以40.20的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April股票。订单通常设置在40.20或40.50附近，而11和-0.05%显示市场活动。立即关注KAPR的实时图表更新。

如何投资KAPR股票？

投资Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April需要考虑年度范围33.59 - 40.29和当前价格40.20。许多人在以40.20或40.50下订单之前，会比较0.50%和。实时查看KAPR价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April的最高价格是40.29。在33.59 - 40.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April的绩效。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April（KAPR）的最低价格为33.59。将其与当前的40.20和33.59 - 40.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KAPR股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.20和19.43%中可见。

日范围
40.19 40.29
年范围
33.59 40.29
前一天收盘价
40.20
开盘价
40.22
卖价
40.20
买价
40.50
最低价
40.19
最高价
40.29
交易量
11
日变化
0.00%
月变化
0.50%
6个月变化
12.17%
年变化
19.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%