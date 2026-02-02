KAPR: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April
今日KAPR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点40.19和高点40.29进行交易。
关注Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
KAPR股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April股票今天的定价为40.20。它在40.19 - 40.29范围内交易，昨天的收盘价为40.20，交易量达到11。KAPR的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April股票是否支付股息？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April目前的价值为40.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.43%和USD。实时查看图表以跟踪KAPR走势。
如何购买KAPR股票？
您可以以40.20的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April股票。订单通常设置在40.20或40.50附近，而11和-0.05%显示市场活动。立即关注KAPR的实时图表更新。
如何投资KAPR股票？
投资Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April需要考虑年度范围33.59 - 40.29和当前价格40.20。许多人在以40.20或40.50下订单之前，会比较0.50%和。实时查看KAPR价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April的最高价格是40.29。在33.59 - 40.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April的绩效。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April（KAPR）的最低价格为33.59。将其与当前的40.20和33.59 - 40.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KAPR股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.20和19.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.20
- 开盘价
- 40.22
- 卖价
- 40.20
- 买价
- 40.50
- 最低价
- 40.19
- 最高价
- 40.29
- 交易量
- 11
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.50%
- 6个月变化
- 12.17%
- 年变化
- 19.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%