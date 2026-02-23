КотировкиРазделы
Валюты / JXI
Назад в Рынок акций США

JXI: iShares Global Utilities ETF

81.95 USD 1.10 (1.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JXI за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.95, а максимальная — 82.62.

Следите за динамикой iShares Global Utilities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости JXI

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JXI сегодня?

iShares Global Utilities ETF (JXI) сегодня оценивается на уровне 81.95. Инструмент торгуется в пределах 81.95 - 82.62, вчерашнее закрытие составило 83.05, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JXI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Utilities ETF?

iShares Global Utilities ETF в настоящее время оценивается в 81.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.59% и USD. Отслеживайте движения JXI на графике в реальном времени.

Как купить акции JXI?

Вы можете купить акции iShares Global Utilities ETF (JXI) по текущей цене 81.95. Ордера обычно размещаются около 81.95 или 82.25, тогда как 25 и -0.81% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JXI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JXI?

Инвестирование в iShares Global Utilities ETF предполагает учет годового диапазона 73.65 - 90.02 и текущей цены 81.95. Многие сравнивают -2.23% и -7.13% перед размещением ордеров на 81.95 или 82.25. Изучайте ежедневные изменения цены JXI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Utilities ETF?

Самая высокая цена iShares Global Utilities ETF (JXI) за последний год составила 90.02. Акции заметно колебались в пределах 73.65 - 90.02, сравнение с 83.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Utilities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Utilities ETF?

Самая низкая цена iShares Global Utilities ETF (JXI) за год составила 73.65. Сравнение с текущими 81.95 и 73.65 - 90.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JXI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JXI?

В прошлом iShares Global Utilities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.05 и 10.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
81.95 82.62
Годовой диапазон
73.65 90.02
Предыдущее закрытие
83.05
Open
82.62
Bid
81.95
Ask
82.25
Low
81.95
High
82.62
Объем
25
Дневное изменение
-1.32%
Месячное изменение
-2.23%
6-месячное изменение
-7.13%
Годовое изменение
10.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%