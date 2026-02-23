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JXI: iShares Global Utilities ETF
Курс JXI за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.95, а максимальная — 82.62.
Следите за динамикой iShares Global Utilities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JXI сегодня?
iShares Global Utilities ETF (JXI) сегодня оценивается на уровне 81.95. Инструмент торгуется в пределах 81.95 - 82.62, вчерашнее закрытие составило 83.05, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JXI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Utilities ETF?
iShares Global Utilities ETF в настоящее время оценивается в 81.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.59% и USD. Отслеживайте движения JXI на графике в реальном времени.
Как купить акции JXI?
Вы можете купить акции iShares Global Utilities ETF (JXI) по текущей цене 81.95. Ордера обычно размещаются около 81.95 или 82.25, тогда как 25 и -0.81% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JXI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JXI?
Инвестирование в iShares Global Utilities ETF предполагает учет годового диапазона 73.65 - 90.02 и текущей цены 81.95. Многие сравнивают -2.23% и -7.13% перед размещением ордеров на 81.95 или 82.25. Изучайте ежедневные изменения цены JXI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Utilities ETF?
Самая высокая цена iShares Global Utilities ETF (JXI) за последний год составила 90.02. Акции заметно колебались в пределах 73.65 - 90.02, сравнение с 83.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Utilities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Utilities ETF?
Самая низкая цена iShares Global Utilities ETF (JXI) за год составила 73.65. Сравнение с текущими 81.95 и 73.65 - 90.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JXI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JXI?
В прошлом iShares Global Utilities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.05 и 10.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 83.05
- Open
- 82.62
- Bid
- 81.95
- Ask
- 82.25
- Low
- 81.95
- High
- 82.62
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- -2.23%
- 6-месячное изменение
- -7.13%
- Годовое изменение
- 10.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%