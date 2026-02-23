JXI: iShares全球公用事业股指数ETF
今日JXI汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点82.18和高点82.78进行交易。
关注iShares全球公用事业股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
JXI股票今天的价格是多少？
iShares全球公用事业股指数ETF股票今天的定价为82.61。它在82.18 - 82.78范围内交易，昨天的收盘价为81.95，交易量达到24。JXI的实时价格图表显示了这些更新。
iShares全球公用事业股指数ETF股票是否支付股息？
iShares全球公用事业股指数ETF目前的价值为82.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.48%和USD。实时查看图表以跟踪JXI走势。
如何购买JXI股票？
您可以以82.61的当前价格购买iShares全球公用事业股指数ETF股票。订单通常设置在82.61或82.91附近，而24和0.52%显示市场活动。立即关注JXI的实时图表更新。
如何投资JXI股票？
投资iShares全球公用事业股指数ETF需要考虑年度范围73.65 - 90.02和当前价格82.61。许多人在以82.61或82.91下订单之前，会比较-1.44%和。实时查看JXI价格图表，了解每日变化。
iShares全球公用事业股指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares全球公用事业股指数ETF的最高价格是90.02。在73.65 - 90.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares全球公用事业股指数ETF的绩效。
iShares全球公用事业股指数ETF股票的最低价格是多少？
iShares全球公用事业股指数ETF（JXI）的最低价格为73.65。将其与当前的82.61和73.65 - 90.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JXI股票是什么时候拆分的？
iShares全球公用事业股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、81.95和11.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 81.95
- 开盘价
- 82.18
- 卖价
- 82.61
- 买价
- 82.91
- 最低价
- 82.18
- 最高价
- 82.78
- 交易量
- 24
- 日变化
- 0.81%
- 月变化
- -1.44%
- 6个月变化
- -6.38%
- 年变化
- 11.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%