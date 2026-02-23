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JXI: iShares全球公用事业股指数ETF

82.61 USD 0.66 (0.81%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JXI汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点82.18和高点82.78进行交易。

关注iShares全球公用事业股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JXI新闻

常见问题解答

JXI股票今天的价格是多少？

iShares全球公用事业股指数ETF股票今天的定价为82.61。它在82.18 - 82.78范围内交易，昨天的收盘价为81.95，交易量达到24。JXI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares全球公用事业股指数ETF股票是否支付股息？

iShares全球公用事业股指数ETF目前的价值为82.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.48%和USD。实时查看图表以跟踪JXI走势。

如何购买JXI股票？

您可以以82.61的当前价格购买iShares全球公用事业股指数ETF股票。订单通常设置在82.61或82.91附近，而24和0.52%显示市场活动。立即关注JXI的实时图表更新。

如何投资JXI股票？

投资iShares全球公用事业股指数ETF需要考虑年度范围73.65 - 90.02和当前价格82.61。许多人在以82.61或82.91下订单之前，会比较-1.44%和。实时查看JXI价格图表，了解每日变化。

iShares全球公用事业股指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares全球公用事业股指数ETF的最高价格是90.02。在73.65 - 90.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares全球公用事业股指数ETF的绩效。

iShares全球公用事业股指数ETF股票的最低价格是多少？

iShares全球公用事业股指数ETF（JXI）的最低价格为73.65。将其与当前的82.61和73.65 - 90.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JXI股票是什么时候拆分的？

iShares全球公用事业股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、81.95和11.48%中可见。

日范围
82.18 82.78
年范围
73.65 90.02
前一天收盘价
81.95
开盘价
82.18
卖价
82.61
买价
82.91
最低价
82.18
最高价
82.78
交易量
24
日变化
0.81%
月变化
-1.44%
6个月变化
-6.38%
年变化
11.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%