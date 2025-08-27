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JVAL: JPMorgan U.S. Value Factor ETF
Курс JVAL за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.70, а максимальная — 59.88.
Следите за динамикой JPMorgan U.S. Value Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JVAL сегодня?
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) сегодня оценивается на уровне 59.72. Инструмент торгуется в пределах 59.70 - 59.88, вчерашнее закрытие составило 59.88, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JVAL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan U.S. Value Factor ETF?
JPMorgan U.S. Value Factor ETF в настоящее время оценивается в 59.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.57% и USD. Отслеживайте движения JVAL на графике в реальном времени.
Как купить акции JVAL?
Вы можете купить акции JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) по текущей цене 59.72. Ордера обычно размещаются около 59.72 или 60.02, тогда как 52 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JVAL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JVAL?
Инвестирование в JPMorgan U.S. Value Factor ETF предполагает учет годового диапазона 45.89 - 60.02 и текущей цены 59.72. Многие сравнивают 2.97% и 17.17% перед размещением ордеров на 59.72 или 60.02. Изучайте ежедневные изменения цены JVAL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan U.S. Value Factor ETF?
Самая высокая цена JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) за последний год составила 60.02. Акции заметно колебались в пределах 45.89 - 60.02, сравнение с 59.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan U.S. Value Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan U.S. Value Factor ETF?
Самая низкая цена JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) за год составила 45.89. Сравнение с текущими 59.72 и 45.89 - 60.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JVAL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JVAL?
В прошлом JPMorgan U.S. Value Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.88 и 29.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.88
- Open
- 59.79
- Bid
- 59.72
- Ask
- 60.02
- Low
- 59.70
- High
- 59.88
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 2.97%
- 6-месячное изменение
- 17.17%
- Годовое изменение
- 29.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%