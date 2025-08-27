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JVAL: JPMorgan U.S. Value Factor ETF

59.72 USD 0.16 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JVAL за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.70, а максимальная — 59.88.

Следите за динамикой JPMorgan U.S. Value Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JVAL сегодня?

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) сегодня оценивается на уровне 59.72. Инструмент торгуется в пределах 59.70 - 59.88, вчерашнее закрытие составило 59.88, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JVAL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan U.S. Value Factor ETF?

JPMorgan U.S. Value Factor ETF в настоящее время оценивается в 59.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.57% и USD. Отслеживайте движения JVAL на графике в реальном времени.

Как купить акции JVAL?

Вы можете купить акции JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) по текущей цене 59.72. Ордера обычно размещаются около 59.72 или 60.02, тогда как 52 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JVAL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JVAL?

Инвестирование в JPMorgan U.S. Value Factor ETF предполагает учет годового диапазона 45.89 - 60.02 и текущей цены 59.72. Многие сравнивают 2.97% и 17.17% перед размещением ордеров на 59.72 или 60.02. Изучайте ежедневные изменения цены JVAL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan U.S. Value Factor ETF?

Самая высокая цена JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) за последний год составила 60.02. Акции заметно колебались в пределах 45.89 - 60.02, сравнение с 59.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan U.S. Value Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan U.S. Value Factor ETF?

Самая низкая цена JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) за год составила 45.89. Сравнение с текущими 59.72 и 45.89 - 60.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JVAL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JVAL?

В прошлом JPMorgan U.S. Value Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.88 и 29.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
59.70 59.88
Годовой диапазон
45.89 60.02
Предыдущее закрытие
59.88
Open
59.79
Bid
59.72
Ask
60.02
Low
59.70
High
59.88
Объем
52
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
2.97%
6-месячное изменение
17.17%
Годовое изменение
29.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%