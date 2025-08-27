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JVAL: JPMorgan U.S. Value Factor ETF

59.74 USD 0.02 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JVAL汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点59.72和高点60.04进行交易。

关注JPMorgan U.S. Value Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JVAL新闻

常见问题解答

JVAL股票今天的价格是多少？

JPMorgan U.S. Value Factor ETF股票今天的定价为59.74。它在59.72 - 60.04范围内交易，昨天的收盘价为59.72，交易量达到37。JVAL的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan U.S. Value Factor ETF股票是否支付股息？

JPMorgan U.S. Value Factor ETF目前的价值为59.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.62%和USD。实时查看图表以跟踪JVAL走势。

如何购买JVAL股票？

您可以以59.74的当前价格购买JPMorgan U.S. Value Factor ETF股票。订单通常设置在59.74或60.04附近，而37和-0.08%显示市场活动。立即关注JVAL的实时图表更新。

如何投资JVAL股票？

投资JPMorgan U.S. Value Factor ETF需要考虑年度范围45.89 - 60.04和当前价格59.74。许多人在以59.74或60.04下订单之前，会比较3.00%和。实时查看JVAL价格图表，了解每日变化。

JPMorgan U.S. Value Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan U.S. Value Factor ETF的最高价格是60.04。在45.89 - 60.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan U.S. Value Factor ETF的绩效。

JPMorgan U.S. Value Factor ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan U.S. Value Factor ETF（JVAL）的最低价格为45.89。将其与当前的59.74和45.89 - 60.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JVAL股票是什么时候拆分的？

JPMorgan U.S. Value Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.72和29.62%中可见。

日范围
59.72 60.04
年范围
45.89 60.04
前一天收盘价
59.72
开盘价
59.79
卖价
59.74
买价
60.04
最低价
59.72
最高价
60.04
交易量
37
日变化
0.03%
月变化
3.00%
6个月变化
17.21%
年变化
29.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%