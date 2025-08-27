JVAL: JPMorgan U.S. Value Factor ETF
今日JVAL汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点59.72和高点60.04进行交易。
关注JPMorgan U.S. Value Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
JVAL股票今天的价格是多少？
JPMorgan U.S. Value Factor ETF股票今天的定价为59.74。它在59.72 - 60.04范围内交易，昨天的收盘价为59.72，交易量达到37。JVAL的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan U.S. Value Factor ETF股票是否支付股息？
JPMorgan U.S. Value Factor ETF目前的价值为59.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.62%和USD。实时查看图表以跟踪JVAL走势。
如何购买JVAL股票？
您可以以59.74的当前价格购买JPMorgan U.S. Value Factor ETF股票。订单通常设置在59.74或60.04附近，而37和-0.08%显示市场活动。立即关注JVAL的实时图表更新。
如何投资JVAL股票？
投资JPMorgan U.S. Value Factor ETF需要考虑年度范围45.89 - 60.04和当前价格59.74。许多人在以59.74或60.04下订单之前，会比较3.00%和。实时查看JVAL价格图表，了解每日变化。
JPMorgan U.S. Value Factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan U.S. Value Factor ETF的最高价格是60.04。在45.89 - 60.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan U.S. Value Factor ETF的绩效。
JPMorgan U.S. Value Factor ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan U.S. Value Factor ETF（JVAL）的最低价格为45.89。将其与当前的59.74和45.89 - 60.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JVAL股票是什么时候拆分的？
JPMorgan U.S. Value Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.72和29.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 59.72
- 开盘价
- 59.79
- 卖价
- 59.74
- 买价
- 60.04
- 最低价
- 59.72
- 最高价
- 60.04
- 交易量
- 37
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 3.00%
- 6个月变化
- 17.21%
- 年变化
- 29.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%