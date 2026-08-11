КотировкиРазделы
Валюты / JUNZ
Назад в Рынок акций США

JUNZ: TrueShares Structured Outcome (June) ETF

36.03 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JUNZ за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.03, а максимальная — 36.06.

Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (June) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JUNZ сегодня?

TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) сегодня оценивается на уровне 36.03. Инструмент торгуется в пределах 36.03 - 36.06, вчерашнее закрытие составило 36.01, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JUNZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Structured Outcome (June) ETF?

TrueShares Structured Outcome (June) ETF в настоящее время оценивается в 36.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.38% и USD. Отслеживайте движения JUNZ на графике в реальном времени.

Как купить акции JUNZ?

Вы можете купить акции TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) по текущей цене 36.03. Ордера обычно размещаются около 36.03 или 36.33, тогда как 9 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JUNZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JUNZ?

Инвестирование в TrueShares Structured Outcome (June) ETF предполагает учет годового диапазона 31.34 - 36.06 и текущей цены 36.03. Многие сравнивают 1.69% и 10.25% перед размещением ордеров на 36.03 или 36.33. Изучайте ежедневные изменения цены JUNZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Structured Outcome (June) ETF?

Самая высокая цена TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) за последний год составила 36.06. Акции заметно колебались в пределах 31.34 - 36.06, сравнение с 36.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Structured Outcome (June) ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Structured Outcome (June) ETF?

Самая низкая цена TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) за год составила 31.34. Сравнение с текущими 36.03 и 31.34 - 36.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JUNZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JUNZ?

В прошлом TrueShares Structured Outcome (June) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.01 и 14.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.03 36.06
Годовой диапазон
31.34 36.06
Предыдущее закрытие
36.01
Open
36.06
Bid
36.03
Ask
36.33
Low
36.03
High
36.06
Объем
9
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
1.69%
6-месячное изменение
10.25%
Годовое изменение
14.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%