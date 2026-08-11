- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JUNZ: TrueShares Structured Outcome (June) ETF
Курс JUNZ за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.03, а максимальная — 36.06.
Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (June) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JUNZ сегодня?
TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) сегодня оценивается на уровне 36.03. Инструмент торгуется в пределах 36.03 - 36.06, вчерашнее закрытие составило 36.01, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JUNZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Structured Outcome (June) ETF?
TrueShares Structured Outcome (June) ETF в настоящее время оценивается в 36.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.38% и USD. Отслеживайте движения JUNZ на графике в реальном времени.
Как купить акции JUNZ?
Вы можете купить акции TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) по текущей цене 36.03. Ордера обычно размещаются около 36.03 или 36.33, тогда как 9 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JUNZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JUNZ?
Инвестирование в TrueShares Structured Outcome (June) ETF предполагает учет годового диапазона 31.34 - 36.06 и текущей цены 36.03. Многие сравнивают 1.69% и 10.25% перед размещением ордеров на 36.03 или 36.33. Изучайте ежедневные изменения цены JUNZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Structured Outcome (June) ETF?
Самая высокая цена TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) за последний год составила 36.06. Акции заметно колебались в пределах 31.34 - 36.06, сравнение с 36.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Structured Outcome (June) ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Structured Outcome (June) ETF?
Самая низкая цена TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) за год составила 31.34. Сравнение с текущими 36.03 и 31.34 - 36.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JUNZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JUNZ?
В прошлом TrueShares Structured Outcome (June) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.01 и 14.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.01
- Open
- 36.06
- Bid
- 36.03
- Ask
- 36.33
- Low
- 36.03
- High
- 36.06
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 1.69%
- 6-месячное изменение
- 10.25%
- Годовое изменение
- 14.38%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%