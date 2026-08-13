JUNZ股票今天的价格是多少？ TrueShares Structured Outcome (June) ETF股票今天的定价为36.03。它在36.03 - 36.06范围内交易，昨天的收盘价为36.01，交易量达到9。JUNZ的实时价格图表显示了这些更新。

TrueShares Structured Outcome (June) ETF股票是否支付股息？ TrueShares Structured Outcome (June) ETF目前的价值为36.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.38%和USD。实时查看图表以跟踪JUNZ走势。

如何购买JUNZ股票？ 您可以以36.03的当前价格购买TrueShares Structured Outcome (June) ETF股票。订单通常设置在36.03或36.33附近，而9和-0.08%显示市场活动。立即关注JUNZ的实时图表更新。

如何投资JUNZ股票？ 投资TrueShares Structured Outcome (June) ETF需要考虑年度范围31.34 - 36.06和当前价格36.03。许多人在以36.03或36.33下订单之前，会比较1.69%和。实时查看JUNZ价格图表，了解每日变化。

TrueShares Structured Outcome (June) ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，TrueShares Structured Outcome (June) ETF的最高价格是36.06。在31.34 - 36.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Structured Outcome (June) ETF的绩效。

TrueShares Structured Outcome (June) ETF股票的最低价格是多少？ TrueShares Structured Outcome (June) ETF（JUNZ）的最低价格为31.34。将其与当前的36.03和31.34 - 36.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JUNZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。