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JUNZ: TrueShares Structured Outcome (June) ETF

36.03 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JUNZ汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点36.03和高点36.06进行交易。

关注TrueShares Structured Outcome (June) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JUNZ股票今天的价格是多少？

TrueShares Structured Outcome (June) ETF股票今天的定价为36.03。它在36.03 - 36.06范围内交易，昨天的收盘价为36.01，交易量达到9。JUNZ的实时价格图表显示了这些更新。

TrueShares Structured Outcome (June) ETF股票是否支付股息？

TrueShares Structured Outcome (June) ETF目前的价值为36.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.38%和USD。实时查看图表以跟踪JUNZ走势。

如何购买JUNZ股票？

您可以以36.03的当前价格购买TrueShares Structured Outcome (June) ETF股票。订单通常设置在36.03或36.33附近，而9和-0.08%显示市场活动。立即关注JUNZ的实时图表更新。

如何投资JUNZ股票？

投资TrueShares Structured Outcome (June) ETF需要考虑年度范围31.34 - 36.06和当前价格36.03。许多人在以36.03或36.33下订单之前，会比较1.69%和。实时查看JUNZ价格图表，了解每日变化。

TrueShares Structured Outcome (June) ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TrueShares Structured Outcome (June) ETF的最高价格是36.06。在31.34 - 36.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Structured Outcome (June) ETF的绩效。

TrueShares Structured Outcome (June) ETF股票的最低价格是多少？

TrueShares Structured Outcome (June) ETF（JUNZ）的最低价格为31.34。将其与当前的36.03和31.34 - 36.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JUNZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JUNZ股票是什么时候拆分的？

TrueShares Structured Outcome (June) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.01和14.38%中可见。

日范围
36.03 36.06
年范围
31.34 36.06
前一天收盘价
36.01
开盘价
36.06
卖价
36.03
买价
36.33
最低价
36.03
最高价
36.06
交易量
9
日变化
0.06%
月变化
1.69%
6个月变化
10.25%
年变化
14.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%