JUNZ: TrueShares Structured Outcome (June) ETF
今日JUNZ汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点36.03和高点36.06进行交易。
关注TrueShares Structured Outcome (June) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
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常见问题解答
JUNZ股票今天的价格是多少？
TrueShares Structured Outcome (June) ETF股票今天的定价为36.03。它在36.03 - 36.06范围内交易，昨天的收盘价为36.01，交易量达到9。JUNZ的实时价格图表显示了这些更新。
TrueShares Structured Outcome (June) ETF股票是否支付股息？
TrueShares Structured Outcome (June) ETF目前的价值为36.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.38%和USD。实时查看图表以跟踪JUNZ走势。
如何购买JUNZ股票？
您可以以36.03的当前价格购买TrueShares Structured Outcome (June) ETF股票。订单通常设置在36.03或36.33附近，而9和-0.08%显示市场活动。立即关注JUNZ的实时图表更新。
如何投资JUNZ股票？
投资TrueShares Structured Outcome (June) ETF需要考虑年度范围31.34 - 36.06和当前价格36.03。许多人在以36.03或36.33下订单之前，会比较1.69%和。实时查看JUNZ价格图表，了解每日变化。
TrueShares Structured Outcome (June) ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TrueShares Structured Outcome (June) ETF的最高价格是36.06。在31.34 - 36.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Structured Outcome (June) ETF的绩效。
TrueShares Structured Outcome (June) ETF股票的最低价格是多少？
TrueShares Structured Outcome (June) ETF（JUNZ）的最低价格为31.34。将其与当前的36.03和31.34 - 36.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JUNZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JUNZ股票是什么时候拆分的？
TrueShares Structured Outcome (June) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.01和14.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.01
- 开盘价
- 36.06
- 卖价
- 36.03
- 买价
- 36.33
- 最低价
- 36.03
- 最高价
- 36.06
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 1.69%
- 6个月变化
- 10.25%
- 年变化
- 14.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%