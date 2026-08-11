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JULZ: TrueShares Structured Outcome (July) ETF
Курс JULZ за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.51, а максимальная — 46.52.
Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (July) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JULZ сегодня?
TrueShares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) сегодня оценивается на уровне 46.51. Инструмент торгуется в пределах 46.51 - 46.52, вчерашнее закрытие составило 46.64, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JULZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Structured Outcome (July) ETF?
TrueShares Structured Outcome (July) ETF в настоящее время оценивается в 46.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.52% и USD. Отслеживайте движения JULZ на графике в реальном времени.
Как купить акции JULZ?
Вы можете купить акции TrueShares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) по текущей цене 46.51. Ордера обычно размещаются около 46.51 или 46.81, тогда как 2 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JULZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JULZ?
Инвестирование в TrueShares Structured Outcome (July) ETF предполагает учет годового диапазона 39.37 - 47.57 и текущей цены 46.51. Многие сравнивают 1.79% и 10.79% перед размещением ордеров на 46.51 или 46.81. Изучайте ежедневные изменения цены JULZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Structured Outcome (July) ETF?
Самая высокая цена TrueShares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) за последний год составила 47.57. Акции заметно колебались в пределах 39.37 - 47.57, сравнение с 46.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Structured Outcome (July) ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Structured Outcome (July) ETF?
Самая низкая цена TrueShares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) за год составила 39.37. Сравнение с текущими 46.51 и 39.37 - 47.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JULZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JULZ?
В прошлом TrueShares Structured Outcome (July) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.64 и 4.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.64
- Open
- 46.52
- Bid
- 46.51
- Ask
- 46.81
- Low
- 46.51
- High
- 46.52
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 1.79%
- 6-месячное изменение
- 10.79%
- Годовое изменение
- 4.52%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%