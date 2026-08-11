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JULZ: TrueShares Structured Outcome (July) ETF

46.51 USD 0.13 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JULZ за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.51, а максимальная — 46.52.

Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (July) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JULZ сегодня?

TrueShares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) сегодня оценивается на уровне 46.51. Инструмент торгуется в пределах 46.51 - 46.52, вчерашнее закрытие составило 46.64, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JULZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Structured Outcome (July) ETF?

TrueShares Structured Outcome (July) ETF в настоящее время оценивается в 46.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.52% и USD. Отслеживайте движения JULZ на графике в реальном времени.

Как купить акции JULZ?

Вы можете купить акции TrueShares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) по текущей цене 46.51. Ордера обычно размещаются около 46.51 или 46.81, тогда как 2 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JULZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JULZ?

Инвестирование в TrueShares Structured Outcome (July) ETF предполагает учет годового диапазона 39.37 - 47.57 и текущей цены 46.51. Многие сравнивают 1.79% и 10.79% перед размещением ордеров на 46.51 или 46.81. Изучайте ежедневные изменения цены JULZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Structured Outcome (July) ETF?

Самая высокая цена TrueShares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) за последний год составила 47.57. Акции заметно колебались в пределах 39.37 - 47.57, сравнение с 46.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Structured Outcome (July) ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Structured Outcome (July) ETF?

Самая низкая цена TrueShares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) за год составила 39.37. Сравнение с текущими 46.51 и 39.37 - 47.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JULZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JULZ?

В прошлом TrueShares Structured Outcome (July) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.64 и 4.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.51 46.52
Годовой диапазон
39.37 47.57
Предыдущее закрытие
46.64
Open
46.52
Bid
46.51
Ask
46.81
Low
46.51
High
46.52
Объем
2
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
1.79%
6-месячное изменение
10.79%
Годовое изменение
4.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%