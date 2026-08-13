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JULZ: TrueShares Structured Outcome (July) ETF

46.44 USD 0.07 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JULZ汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点46.44和高点46.44进行交易。

关注TrueShares Structured Outcome (July) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JULZ股票今天的价格是多少？

TrueShares Structured Outcome (July) ETF股票今天的定价为46.44。它在46.44 - 46.44范围内交易，昨天的收盘价为46.51，交易量达到1。JULZ的实时价格图表显示了这些更新。

TrueShares Structured Outcome (July) ETF股票是否支付股息？

TrueShares Structured Outcome (July) ETF目前的价值为46.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.36%和USD。实时查看图表以跟踪JULZ走势。

如何购买JULZ股票？

您可以以46.44的当前价格购买TrueShares Structured Outcome (July) ETF股票。订单通常设置在46.44或46.74附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注JULZ的实时图表更新。

如何投资JULZ股票？

投资TrueShares Structured Outcome (July) ETF需要考虑年度范围39.37 - 47.57和当前价格46.44。许多人在以46.44或46.74下订单之前，会比较1.64%和。实时查看JULZ价格图表，了解每日变化。

TrueShares Structured Outcome (July) ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TrueShares Structured Outcome (July) ETF的最高价格是47.57。在39.37 - 47.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Structured Outcome (July) ETF的绩效。

TrueShares Structured Outcome (July) ETF股票的最低价格是多少？

TrueShares Structured Outcome (July) ETF（JULZ）的最低价格为39.37。将其与当前的46.44和39.37 - 47.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JULZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JULZ股票是什么时候拆分的？

TrueShares Structured Outcome (July) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.51和4.36%中可见。

日范围
46.44 46.44
年范围
39.37 47.57
前一天收盘价
46.51
开盘价
46.44
卖价
46.44
买价
46.74
最低价
46.44
最高价
46.44
交易量
1
日变化
-0.15%
月变化
1.64%
6个月变化
10.62%
年变化
4.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%