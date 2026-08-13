JULZ股票今天的价格是多少？ TrueShares Structured Outcome (July) ETF股票今天的定价为46.44。它在46.44 - 46.44范围内交易，昨天的收盘价为46.51，交易量达到1。JULZ的实时价格图表显示了这些更新。

TrueShares Structured Outcome (July) ETF股票是否支付股息？ TrueShares Structured Outcome (July) ETF目前的价值为46.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.36%和USD。实时查看图表以跟踪JULZ走势。

如何购买JULZ股票？ 您可以以46.44的当前价格购买TrueShares Structured Outcome (July) ETF股票。订单通常设置在46.44或46.74附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注JULZ的实时图表更新。

如何投资JULZ股票？ 投资TrueShares Structured Outcome (July) ETF需要考虑年度范围39.37 - 47.57和当前价格46.44。许多人在以46.44或46.74下订单之前，会比较1.64%和。实时查看JULZ价格图表，了解每日变化。

TrueShares Structured Outcome (July) ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，TrueShares Structured Outcome (July) ETF的最高价格是47.57。在39.37 - 47.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Structured Outcome (July) ETF的绩效。

TrueShares Structured Outcome (July) ETF股票的最低价格是多少？ TrueShares Structured Outcome (July) ETF（JULZ）的最低价格为39.37。将其与当前的46.44和39.37 - 47.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JULZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。