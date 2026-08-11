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JULJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -

24.99 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JULJ за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.99, а максимальная — 24.99.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JULJ сегодня?

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JULJ) сегодня оценивается на уровне 24.99. Инструмент торгуется в пределах 24.99 - 24.99, вчерашнее закрытие составило 24.96, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JULJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -?

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - в настоящее время оценивается в 24.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения JULJ на графике в реальном времени.

Как купить акции JULJ?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JULJ) по текущей цене 24.99. Ордера обычно размещаются около 24.99 или 25.29, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JULJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JULJ?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - предполагает учет годового диапазона 24.67 - 25.10 и текущей цены 24.99. Многие сравнивают 0.36% и -0.28% перед размещением ордеров на 24.99 или 25.29. Изучайте ежедневные изменения цены JULJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JULJ) за последний год составила 25.10. Акции заметно колебались в пределах 24.67 - 25.10, сравнение с 24.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JULJ) за год составила 24.67. Сравнение с текущими 24.99 и 24.67 - 25.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JULJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JULJ?

В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.96 и 0.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.99 24.99
Годовой диапазон
24.67 25.10
Предыдущее закрытие
24.96
Open
24.99
Bid
24.99
Ask
25.29
Low
24.99
High
24.99
Объем
2
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
-0.28%
Годовое изменение
0.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%