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JULJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -
Курс JULJ за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.99, а максимальная — 24.99.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JULJ сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JULJ) сегодня оценивается на уровне 24.99. Инструмент торгуется в пределах 24.99 - 24.99, вчерашнее закрытие составило 24.96, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JULJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - в настоящее время оценивается в 24.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения JULJ на графике в реальном времени.
Как купить акции JULJ?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JULJ) по текущей цене 24.99. Ордера обычно размещаются около 24.99 или 25.29, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JULJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JULJ?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - предполагает учет годового диапазона 24.67 - 25.10 и текущей цены 24.99. Многие сравнивают 0.36% и -0.28% перед размещением ордеров на 24.99 или 25.29. Изучайте ежедневные изменения цены JULJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JULJ) за последний год составила 25.10. Акции заметно колебались в пределах 24.67 - 25.10, сравнение с 24.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JULJ) за год составила 24.67. Сравнение с текущими 24.99 и 24.67 - 25.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JULJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JULJ?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.96 и 0.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.96
- Open
- 24.99
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Low
- 24.99
- High
- 24.99
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- -0.28%
- Годовое изменение
- 0.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%