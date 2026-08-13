JULJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -
今日JULJ汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.98和高点24.98进行交易。
关注Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JULJ股票今天的价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -股票今天的定价为24.98。它在24.98 - 24.98范围内交易，昨天的收盘价为24.99，交易量达到3。JULJ的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -股票是否支付股息？
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -目前的价值为24.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.04%和USD。实时查看图表以跟踪JULJ走势。
如何购买JULJ股票？
您可以以24.98的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -股票。订单通常设置在24.98或25.28附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注JULJ的实时图表更新。
如何投资JULJ股票？
投资Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -需要考虑年度范围24.67 - 25.10和当前价格24.98。许多人在以24.98或25.28下订单之前，会比较0.32%和。实时查看JULJ价格图表，了解每日变化。
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -的最高价格是25.10。在24.67 - 25.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -的绩效。
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -股票的最低价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -（JULJ）的最低价格为24.67。将其与当前的24.98和24.67 - 25.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JULJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JULJ股票是什么时候拆分的？
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.99和-0.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.99
- 开盘价
- 24.98
- 卖价
- 24.98
- 买价
- 25.28
- 最低价
- 24.98
- 最高价
- 24.98
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.32%
- 6个月变化
- -0.32%
- 年变化
- -0.04%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%