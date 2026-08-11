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JULB: Aptus July Buffer ETF

28.15 USD 0.07 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JULB за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.09, а максимальная — 28.17.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JULB сегодня?

Aptus July Buffer ETF (JULB) сегодня оценивается на уровне 28.15. Инструмент торгуется в пределах 28.09 - 28.17, вчерашнее закрытие составило 28.08, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JULB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aptus July Buffer ETF?

Aptus July Buffer ETF в настоящее время оценивается в 28.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.84% и USD. Отслеживайте движения JULB на графике в реальном времени.

Как купить акции JULB?

Вы можете купить акции Aptus July Buffer ETF (JULB) по текущей цене 28.15. Ордера обычно размещаются около 28.15 или 28.45, тогда как 7 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JULB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JULB?

Инвестирование в Aptus July Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 24.84 - 28.17 и текущей цены 28.15. Многие сравнивают 1.19% и 10.05% перед размещением ордеров на 28.15 или 28.45. Изучайте ежедневные изменения цены JULB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aptus July Buffer ETF?

Самая высокая цена Aptus July Buffer ETF (JULB) за последний год составила 28.17. Акции заметно колебались в пределах 24.84 - 28.17, сравнение с 28.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aptus July Buffer ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aptus July Buffer ETF?

Самая низкая цена Aptus July Buffer ETF (JULB) за год составила 24.84. Сравнение с текущими 28.15 и 24.84 - 28.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JULB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JULB?

В прошлом Aptus July Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.08 и 11.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.09 28.17
Годовой диапазон
24.84 28.17
Предыдущее закрытие
28.08
Open
28.16
Bid
28.15
Ask
28.45
Low
28.09
High
28.17
Объем
7
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
1.19%
6-месячное изменение
10.05%
Годовое изменение
11.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%