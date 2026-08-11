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JULB: Aptus July Buffer ETF
Курс JULB за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.09, а максимальная — 28.17.
Следите за динамикой Aptus July Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JULB сегодня?
Aptus July Buffer ETF (JULB) сегодня оценивается на уровне 28.15. Инструмент торгуется в пределах 28.09 - 28.17, вчерашнее закрытие составило 28.08, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JULB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aptus July Buffer ETF?
Aptus July Buffer ETF в настоящее время оценивается в 28.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.84% и USD. Отслеживайте движения JULB на графике в реальном времени.
Как купить акции JULB?
Вы можете купить акции Aptus July Buffer ETF (JULB) по текущей цене 28.15. Ордера обычно размещаются около 28.15 или 28.45, тогда как 7 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JULB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JULB?
Инвестирование в Aptus July Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 24.84 - 28.17 и текущей цены 28.15. Многие сравнивают 1.19% и 10.05% перед размещением ордеров на 28.15 или 28.45. Изучайте ежедневные изменения цены JULB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aptus July Buffer ETF?
Самая высокая цена Aptus July Buffer ETF (JULB) за последний год составила 28.17. Акции заметно колебались в пределах 24.84 - 28.17, сравнение с 28.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aptus July Buffer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aptus July Buffer ETF?
Самая низкая цена Aptus July Buffer ETF (JULB) за год составила 24.84. Сравнение с текущими 28.15 и 24.84 - 28.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JULB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JULB?
В прошлом Aptus July Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.08 и 11.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.08
- Open
- 28.16
- Bid
- 28.15
- Ask
- 28.45
- Low
- 28.09
- High
- 28.17
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 1.19%
- 6-месячное изменение
- 10.05%
- Годовое изменение
- 11.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%