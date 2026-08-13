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JULB: Aptus July Buffer ETF

28.12 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JULB汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点28.12和高点28.14进行交易。

关注Aptus July Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JULB股票今天的价格是多少？

Aptus July Buffer ETF股票今天的定价为28.12。它在28.12 - 28.14范围内交易，昨天的收盘价为28.15，交易量达到5。JULB的实时价格图表显示了这些更新。

Aptus July Buffer ETF股票是否支付股息？

Aptus July Buffer ETF目前的价值为28.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.72%和USD。实时查看图表以跟踪JULB走势。

如何购买JULB股票？

您可以以28.12的当前价格购买Aptus July Buffer ETF股票。订单通常设置在28.12或28.42附近，而5和-0.04%显示市场活动。立即关注JULB的实时图表更新。

如何投资JULB股票？

投资Aptus July Buffer ETF需要考虑年度范围24.84 - 28.17和当前价格28.12。许多人在以28.12或28.42下订单之前，会比较1.08%和。实时查看JULB价格图表，了解每日变化。

Aptus July Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aptus July Buffer ETF的最高价格是28.17。在24.84 - 28.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aptus July Buffer ETF的绩效。

Aptus July Buffer ETF股票的最低价格是多少？

Aptus July Buffer ETF（JULB）的最低价格为24.84。将其与当前的28.12和24.84 - 28.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JULB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JULB股票是什么时候拆分的？

Aptus July Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.15和11.72%中可见。

日范围
28.12 28.14
年范围
24.84 28.17
前一天收盘价
28.15
开盘价
28.13
卖价
28.12
买价
28.42
最低价
28.12
最高价
28.14
交易量
5
日变化
-0.11%
月变化
1.08%
6个月变化
9.93%
年变化
11.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%