JULB: Aptus July Buffer ETF
今日JULB汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点28.12和高点28.14进行交易。
关注Aptus July Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JULB股票今天的价格是多少？
Aptus July Buffer ETF股票今天的定价为28.12。它在28.12 - 28.14范围内交易，昨天的收盘价为28.15，交易量达到5。JULB的实时价格图表显示了这些更新。
Aptus July Buffer ETF股票是否支付股息？
Aptus July Buffer ETF目前的价值为28.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.72%和USD。实时查看图表以跟踪JULB走势。
如何购买JULB股票？
您可以以28.12的当前价格购买Aptus July Buffer ETF股票。订单通常设置在28.12或28.42附近，而5和-0.04%显示市场活动。立即关注JULB的实时图表更新。
如何投资JULB股票？
投资Aptus July Buffer ETF需要考虑年度范围24.84 - 28.17和当前价格28.12。许多人在以28.12或28.42下订单之前，会比较1.08%和。实时查看JULB价格图表，了解每日变化。
Aptus July Buffer ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aptus July Buffer ETF的最高价格是28.17。在24.84 - 28.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aptus July Buffer ETF的绩效。
Aptus July Buffer ETF股票的最低价格是多少？
Aptus July Buffer ETF（JULB）的最低价格为24.84。将其与当前的28.12和24.84 - 28.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JULB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JULB股票是什么时候拆分的？
Aptus July Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.15和11.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.15
- 开盘价
- 28.13
- 卖价
- 28.12
- 买价
- 28.42
- 最低价
- 28.12
- 最高价
- 28.14
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 1.08%
- 6个月变化
- 9.93%
- 年变化
- 11.72%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%