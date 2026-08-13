JULB股票今天的价格是多少？ Aptus July Buffer ETF股票今天的定价为28.12。它在28.12 - 28.14范围内交易，昨天的收盘价为28.15，交易量达到5。JULB的实时价格图表显示了这些更新。

Aptus July Buffer ETF股票是否支付股息？ Aptus July Buffer ETF目前的价值为28.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.72%和USD。实时查看图表以跟踪JULB走势。

如何购买JULB股票？ 您可以以28.12的当前价格购买Aptus July Buffer ETF股票。订单通常设置在28.12或28.42附近，而5和-0.04%显示市场活动。立即关注JULB的实时图表更新。

如何投资JULB股票？ 投资Aptus July Buffer ETF需要考虑年度范围24.84 - 28.17和当前价格28.12。许多人在以28.12或28.42下订单之前，会比较1.08%和。实时查看JULB价格图表，了解每日变化。

Aptus July Buffer ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Aptus July Buffer ETF的最高价格是28.17。在24.84 - 28.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aptus July Buffer ETF的绩效。

Aptus July Buffer ETF股票的最低价格是多少？ Aptus July Buffer ETF（JULB）的最低价格为24.84。将其与当前的28.12和24.84 - 28.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JULB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。