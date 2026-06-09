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JRE: Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

27.79 USD 0.08 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JRE за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.76, а максимальная — 27.79.

Следите за динамикой Janus Henderson U.S. Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JRE сегодня?

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) сегодня оценивается на уровне 27.79. Инструмент торгуется в пределах 27.76 - 27.79, вчерашнее закрытие составило 27.87, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JRE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Janus Henderson U.S. Real Estate ETF?

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 27.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.60% и USD. Отслеживайте движения JRE на графике в реальном времени.

Как купить акции JRE?

Вы можете купить акции Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) по текущей цене 27.79. Ордера обычно размещаются около 27.79 или 28.09, тогда как 2 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JRE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JRE?

Инвестирование в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 23.27 - 29.03 и текущей цены 27.79. Многие сравнивают -0.47% и 8.05% перед размещением ордеров на 27.79 или 28.09. Изучайте ежедневные изменения цены JRE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Janus Henderson U.S. Real Estate ETF?

Самая высокая цена Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) за последний год составила 29.03. Акции заметно колебались в пределах 23.27 - 29.03, сравнение с 27.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Janus Henderson U.S. Real Estate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Janus Henderson U.S. Real Estate ETF?

Самая низкая цена Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) за год составила 23.27. Сравнение с текущими 27.79 и 23.27 - 29.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JRE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JRE?

В прошлом Janus Henderson U.S. Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.87 и 14.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.76 27.79
Годовой диапазон
23.27 29.03
Предыдущее закрытие
27.87
Open
27.76
Bid
27.79
Ask
28.09
Low
27.76
High
27.79
Объем
2
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
-0.47%
6-месячное изменение
8.05%
Годовое изменение
14.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%