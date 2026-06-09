JRE: Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
今日JRE汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点27.76和高点27.79进行交易。
关注Janus Henderson U.S. Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
JRE股票今天的价格是多少？
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF股票今天的定价为27.79。它在27.76 - 27.79范围内交易，昨天的收盘价为27.87，交易量达到2。JRE的实时价格图表显示了这些更新。
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF股票是否支付股息？
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF目前的价值为27.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.60%和USD。实时查看图表以跟踪JRE走势。
如何购买JRE股票？
您可以以27.79的当前价格购买Janus Henderson U.S. Real Estate ETF股票。订单通常设置在27.79或28.09附近，而2和0.11%显示市场活动。立即关注JRE的实时图表更新。
如何投资JRE股票？
投资Janus Henderson U.S. Real Estate ETF需要考虑年度范围23.27 - 29.03和当前价格27.79。许多人在以27.79或28.09下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看JRE价格图表，了解每日变化。
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Janus Henderson U.S. Real Estate ETF的最高价格是29.03。在23.27 - 29.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Janus Henderson U.S. Real Estate ETF的绩效。
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF股票的最低价格是多少？
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF（JRE）的最低价格为23.27。将其与当前的27.79和23.27 - 29.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JRE股票是什么时候拆分的？
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.87和14.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.87
- 开盘价
- 27.76
- 卖价
- 27.79
- 买价
- 28.09
- 最低价
- 27.76
- 最高价
- 27.79
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.29%
- 月变化
- -0.47%
- 6个月变化
- 8.05%
- 年变化
- 14.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%