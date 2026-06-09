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JRE: Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

27.79 USD 0.08 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JRE汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点27.76和高点27.79进行交易。

关注Janus Henderson U.S. Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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JRE新闻

常见问题解答

JRE股票今天的价格是多少？

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF股票今天的定价为27.79。它在27.76 - 27.79范围内交易，昨天的收盘价为27.87，交易量达到2。JRE的实时价格图表显示了这些更新。

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF股票是否支付股息？

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF目前的价值为27.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.60%和USD。实时查看图表以跟踪JRE走势。

如何购买JRE股票？

您可以以27.79的当前价格购买Janus Henderson U.S. Real Estate ETF股票。订单通常设置在27.79或28.09附近，而2和0.11%显示市场活动。立即关注JRE的实时图表更新。

如何投资JRE股票？

投资Janus Henderson U.S. Real Estate ETF需要考虑年度范围23.27 - 29.03和当前价格27.79。许多人在以27.79或28.09下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看JRE价格图表，了解每日变化。

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Janus Henderson U.S. Real Estate ETF的最高价格是29.03。在23.27 - 29.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Janus Henderson U.S. Real Estate ETF的绩效。

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF股票的最低价格是多少？

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF（JRE）的最低价格为23.27。将其与当前的27.79和23.27 - 29.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JRE股票是什么时候拆分的？

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.87和14.60%中可见。

日范围
27.76 27.79
年范围
23.27 29.03
前一天收盘价
27.87
开盘价
27.76
卖价
27.79
买价
28.09
最低价
27.76
最高价
27.79
交易量
2
日变化
-0.29%
月变化
-0.47%
6个月变化
8.05%
年变化
14.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%