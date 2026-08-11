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JPY: Lazard Japanese Equity ETF

38.57 USD 0.20 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JPY за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.54, а максимальная — 38.80.

Следите за динамикой Lazard Japanese Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JPY сегодня?

Lazard Japanese Equity ETF (JPY) сегодня оценивается на уровне 38.57. Инструмент торгуется в пределах 38.54 - 38.80, вчерашнее закрытие составило 38.77, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lazard Japanese Equity ETF?

Lazard Japanese Equity ETF в настоящее время оценивается в 38.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.31% и USD. Отслеживайте движения JPY на графике в реальном времени.

Как купить акции JPY?

Вы можете купить акции Lazard Japanese Equity ETF (JPY) по текущей цене 38.57. Ордера обычно размещаются около 38.57 или 38.87, тогда как 5 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JPY?

Инвестирование в Lazard Japanese Equity ETF предполагает учет годового диапазона 28.92 - 38.80 и текущей цены 38.57. Многие сравнивают 2.99% и 10.33% перед размещением ордеров на 38.57 или 38.87. Изучайте ежедневные изменения цены JPY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Lazard Japanese Equity ETF?

Самая высокая цена Lazard Japanese Equity ETF (JPY) за последний год составила 38.80. Акции заметно колебались в пределах 28.92 - 38.80, сравнение с 38.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lazard Japanese Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Lazard Japanese Equity ETF?

Самая низкая цена Lazard Japanese Equity ETF (JPY) за год составила 28.92. Сравнение с текущими 38.57 и 28.92 - 38.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JPY?

В прошлом Lazard Japanese Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.77 и 28.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.54 38.80
Годовой диапазон
28.92 38.80
Предыдущее закрытие
38.77
Open
38.80
Bid
38.57
Ask
38.87
Low
38.54
High
38.80
Объем
5
Дневное изменение
-0.52%
Месячное изменение
2.99%
6-месячное изменение
10.33%
Годовое изменение
28.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%