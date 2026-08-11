- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JPY: Lazard Japanese Equity ETF
Курс JPY за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.54, а максимальная — 38.80.
Следите за динамикой Lazard Japanese Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JPY сегодня?
Lazard Japanese Equity ETF (JPY) сегодня оценивается на уровне 38.57. Инструмент торгуется в пределах 38.54 - 38.80, вчерашнее закрытие составило 38.77, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lazard Japanese Equity ETF?
Lazard Japanese Equity ETF в настоящее время оценивается в 38.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.31% и USD. Отслеживайте движения JPY на графике в реальном времени.
Как купить акции JPY?
Вы можете купить акции Lazard Japanese Equity ETF (JPY) по текущей цене 38.57. Ордера обычно размещаются около 38.57 или 38.87, тогда как 5 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JPY?
Инвестирование в Lazard Japanese Equity ETF предполагает учет годового диапазона 28.92 - 38.80 и текущей цены 38.57. Многие сравнивают 2.99% и 10.33% перед размещением ордеров на 38.57 или 38.87. Изучайте ежедневные изменения цены JPY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Lazard Japanese Equity ETF?
Самая высокая цена Lazard Japanese Equity ETF (JPY) за последний год составила 38.80. Акции заметно колебались в пределах 28.92 - 38.80, сравнение с 38.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lazard Japanese Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Lazard Japanese Equity ETF?
Самая низкая цена Lazard Japanese Equity ETF (JPY) за год составила 28.92. Сравнение с текущими 38.57 и 28.92 - 38.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JPY?
В прошлом Lazard Japanese Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.77 и 28.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.77
- Open
- 38.80
- Bid
- 38.57
- Ask
- 38.87
- Low
- 38.54
- High
- 38.80
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 2.99%
- 6-месячное изменение
- 10.33%
- Годовое изменение
- 28.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%