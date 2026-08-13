报价部分
货币 / JPY
回到股票

JPY: Lazard Japanese Equity ETF

38.57 USD 0.20 (0.52%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JPY汇率已更改-0.52%。当日，交易品种以低点38.54和高点38.80进行交易。

关注Lazard Japanese Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JPY股票今天的价格是多少？

Lazard Japanese Equity ETF股票今天的定价为38.57。它在38.54 - 38.80范围内交易，昨天的收盘价为38.77，交易量达到5。JPY的实时价格图表显示了这些更新。

Lazard Japanese Equity ETF股票是否支付股息？

Lazard Japanese Equity ETF目前的价值为38.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.31%和USD。实时查看图表以跟踪JPY走势。

如何购买JPY股票？

您可以以38.57的当前价格购买Lazard Japanese Equity ETF股票。订单通常设置在38.57或38.87附近，而5和-0.59%显示市场活动。立即关注JPY的实时图表更新。

如何投资JPY股票？

投资Lazard Japanese Equity ETF需要考虑年度范围28.92 - 38.80和当前价格38.57。许多人在以38.57或38.87下订单之前，会比较2.99%和。实时查看JPY价格图表，了解每日变化。

Lazard Japanese Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Lazard Japanese Equity ETF的最高价格是38.80。在28.92 - 38.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lazard Japanese Equity ETF的绩效。

Lazard Japanese Equity ETF股票的最低价格是多少？

Lazard Japanese Equity ETF（JPY）的最低价格为28.92。将其与当前的38.57和28.92 - 38.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JPY股票是什么时候拆分的？

Lazard Japanese Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.77和28.31%中可见。

日范围
38.54 38.80
年范围
28.92 38.80
前一天收盘价
38.77
开盘价
38.80
卖价
38.57
买价
38.87
最低价
38.54
最高价
38.80
交易量
5
日变化
-0.52%
月变化
2.99%
6个月变化
10.33%
年变化
28.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%