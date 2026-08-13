JPY股票今天的价格是多少？ Lazard Japanese Equity ETF股票今天的定价为38.57。它在38.54 - 38.80范围内交易，昨天的收盘价为38.77，交易量达到5。JPY的实时价格图表显示了这些更新。

Lazard Japanese Equity ETF股票是否支付股息？ Lazard Japanese Equity ETF目前的价值为38.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.31%和USD。实时查看图表以跟踪JPY走势。

如何购买JPY股票？ 您可以以38.57的当前价格购买Lazard Japanese Equity ETF股票。订单通常设置在38.57或38.87附近，而5和-0.59%显示市场活动。立即关注JPY的实时图表更新。

如何投资JPY股票？ 投资Lazard Japanese Equity ETF需要考虑年度范围28.92 - 38.80和当前价格38.57。许多人在以38.57或38.87下订单之前，会比较2.99%和。实时查看JPY价格图表，了解每日变化。

Lazard Japanese Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Lazard Japanese Equity ETF的最高价格是38.80。在28.92 - 38.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lazard Japanese Equity ETF的绩效。

Lazard Japanese Equity ETF股票的最低价格是多少？ Lazard Japanese Equity ETF（JPY）的最低价格为28.92。将其与当前的38.57和28.92 - 38.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。