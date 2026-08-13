JPY: Lazard Japanese Equity ETF
今日JPY汇率已更改-0.52%。当日，交易品种以低点38.54和高点38.80进行交易。
关注Lazard Japanese Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JPY股票今天的价格是多少？
Lazard Japanese Equity ETF股票今天的定价为38.57。它在38.54 - 38.80范围内交易，昨天的收盘价为38.77，交易量达到5。JPY的实时价格图表显示了这些更新。
Lazard Japanese Equity ETF股票是否支付股息？
Lazard Japanese Equity ETF目前的价值为38.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.31%和USD。实时查看图表以跟踪JPY走势。
如何购买JPY股票？
您可以以38.57的当前价格购买Lazard Japanese Equity ETF股票。订单通常设置在38.57或38.87附近，而5和-0.59%显示市场活动。立即关注JPY的实时图表更新。
如何投资JPY股票？
投资Lazard Japanese Equity ETF需要考虑年度范围28.92 - 38.80和当前价格38.57。许多人在以38.57或38.87下订单之前，会比较2.99%和。实时查看JPY价格图表，了解每日变化。
Lazard Japanese Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Lazard Japanese Equity ETF的最高价格是38.80。在28.92 - 38.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lazard Japanese Equity ETF的绩效。
Lazard Japanese Equity ETF股票的最低价格是多少？
Lazard Japanese Equity ETF（JPY）的最低价格为28.92。将其与当前的38.57和28.92 - 38.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JPY股票是什么时候拆分的？
Lazard Japanese Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.77和28.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.77
- 开盘价
- 38.80
- 卖价
- 38.57
- 买价
- 38.87
- 最低价
- 38.54
- 最高价
- 38.80
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.52%
- 月变化
- 2.99%
- 6个月变化
- 10.33%
- 年变化
- 28.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%