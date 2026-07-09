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JPXN: iShares JPX-Nikkei 400 ETF

103.23 USD 0.54 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JPXN за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.23, а максимальная — 103.57.

Следите за динамикой iShares JPX-Nikkei 400 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JPXN сегодня?

iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) сегодня оценивается на уровне 103.23. Инструмент торгуется в пределах 103.23 - 103.57, вчерашнее закрытие составило 103.77, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPXN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares JPX-Nikkei 400 ETF?

iShares JPX-Nikkei 400 ETF в настоящее время оценивается в 103.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.70% и USD. Отслеживайте движения JPXN на графике в реальном времени.

Как купить акции JPXN?

Вы можете купить акции iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) по текущей цене 103.23. Ордера обычно размещаются около 103.23 или 103.53, тогда как 4 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPXN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JPXN?

Инвестирование в iShares JPX-Nikkei 400 ETF предполагает учет годового диапазона 82.73 - 104.00 и текущей цены 103.23. Многие сравнивают 4.01% и 6.74% перед размещением ордеров на 103.23 или 103.53. Изучайте ежедневные изменения цены JPXN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares JPX-Nikkei 400 ETF?

Самая высокая цена iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) за последний год составила 104.00. Акции заметно колебались в пределах 82.73 - 104.00, сравнение с 103.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares JPX-Nikkei 400 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares JPX-Nikkei 400 ETF?

Самая низкая цена iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) за год составила 82.73. Сравнение с текущими 103.23 и 82.73 - 104.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPXN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JPXN?

В прошлом iShares JPX-Nikkei 400 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 103.77 и 24.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
103.23 103.57
Годовой диапазон
82.73 104.00
Предыдущее закрытие
103.77
Open
103.57
Bid
103.23
Ask
103.53
Low
103.23
High
103.57
Объем
4
Дневное изменение
-0.52%
Месячное изменение
4.01%
6-месячное изменение
6.74%
Годовое изменение
24.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%