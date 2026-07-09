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JPXN: iShares JPX-Nikkei 400 ETF
Курс JPXN за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.23, а максимальная — 103.57.
Следите за динамикой iShares JPX-Nikkei 400 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JPXN сегодня?
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) сегодня оценивается на уровне 103.23. Инструмент торгуется в пределах 103.23 - 103.57, вчерашнее закрытие составило 103.77, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPXN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares JPX-Nikkei 400 ETF?
iShares JPX-Nikkei 400 ETF в настоящее время оценивается в 103.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.70% и USD. Отслеживайте движения JPXN на графике в реальном времени.
Как купить акции JPXN?
Вы можете купить акции iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) по текущей цене 103.23. Ордера обычно размещаются около 103.23 или 103.53, тогда как 4 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPXN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JPXN?
Инвестирование в iShares JPX-Nikkei 400 ETF предполагает учет годового диапазона 82.73 - 104.00 и текущей цены 103.23. Многие сравнивают 4.01% и 6.74% перед размещением ордеров на 103.23 или 103.53. Изучайте ежедневные изменения цены JPXN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares JPX-Nikkei 400 ETF?
Самая высокая цена iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) за последний год составила 104.00. Акции заметно колебались в пределах 82.73 - 104.00, сравнение с 103.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares JPX-Nikkei 400 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares JPX-Nikkei 400 ETF?
Самая низкая цена iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) за год составила 82.73. Сравнение с текущими 103.23 и 82.73 - 104.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPXN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JPXN?
В прошлом iShares JPX-Nikkei 400 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 103.77 и 24.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 103.77
- Open
- 103.57
- Bid
- 103.23
- Ask
- 103.53
- Low
- 103.23
- High
- 103.57
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 4.01%
- 6-месячное изменение
- 6.74%
- Годовое изменение
- 24.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%