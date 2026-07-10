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JPXN: iShares 日经400指数 ETF

103.40 USD 0.17 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JPXN汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点103.40和高点103.75进行交易。

关注iShares 日经400指数 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JPXN新闻

常见问题解答

JPXN股票今天的价格是多少？

iShares 日经400指数 ETF股票今天的定价为103.40。它在103.40 - 103.75范围内交易，昨天的收盘价为103.23，交易量达到2。JPXN的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 日经400指数 ETF股票是否支付股息？

iShares 日经400指数 ETF目前的价值为103.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.91%和USD。实时查看图表以跟踪JPXN走势。

如何购买JPXN股票？

您可以以103.40的当前价格购买iShares 日经400指数 ETF股票。订单通常设置在103.40或103.70附近，而2和-0.34%显示市场活动。立即关注JPXN的实时图表更新。

如何投资JPXN股票？

投资iShares 日经400指数 ETF需要考虑年度范围82.73 - 104.00和当前价格103.40。许多人在以103.40或103.70下订单之前，会比较4.18%和。实时查看JPXN价格图表，了解每日变化。

iShares 日经400指数 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 日经400指数 ETF的最高价格是104.00。在82.73 - 104.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 日经400指数 ETF的绩效。

iShares 日经400指数 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 日经400指数 ETF（JPXN）的最低价格为82.73。将其与当前的103.40和82.73 - 104.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPXN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JPXN股票是什么时候拆分的？

iShares 日经400指数 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、103.23和24.91%中可见。

日范围
103.40 103.75
年范围
82.73 104.00
前一天收盘价
103.23
开盘价
103.75
卖价
103.40
买价
103.70
最低价
103.40
最高价
103.75
交易量
2
日变化
0.16%
月变化
4.18%
6个月变化
6.92%
年变化
24.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%