JPXN: iShares 日经400指数 ETF
今日JPXN汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点103.40和高点103.75进行交易。
关注iShares 日经400指数 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
JPXN股票今天的价格是多少？
iShares 日经400指数 ETF股票今天的定价为103.40。它在103.40 - 103.75范围内交易，昨天的收盘价为103.23，交易量达到2。JPXN的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 日经400指数 ETF股票是否支付股息？
iShares 日经400指数 ETF目前的价值为103.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.91%和USD。实时查看图表以跟踪JPXN走势。
如何购买JPXN股票？
您可以以103.40的当前价格购买iShares 日经400指数 ETF股票。订单通常设置在103.40或103.70附近，而2和-0.34%显示市场活动。立即关注JPXN的实时图表更新。
如何投资JPXN股票？
投资iShares 日经400指数 ETF需要考虑年度范围82.73 - 104.00和当前价格103.40。许多人在以103.40或103.70下订单之前，会比较4.18%和。实时查看JPXN价格图表，了解每日变化。
iShares 日经400指数 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 日经400指数 ETF的最高价格是104.00。在82.73 - 104.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 日经400指数 ETF的绩效。
iShares 日经400指数 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 日经400指数 ETF（JPXN）的最低价格为82.73。将其与当前的103.40和82.73 - 104.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPXN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JPXN股票是什么时候拆分的？
iShares 日经400指数 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、103.23和24.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 103.23
- 开盘价
- 103.75
- 卖价
- 103.40
- 买价
- 103.70
- 最低价
- 103.40
- 最高价
- 103.75
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 4.18%
- 6个月变化
- 6.92%
- 年变化
- 24.91%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%