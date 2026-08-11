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JPLD: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio
Курс JPLD за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.94, а максимальная — 51.99.
Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JPLD сегодня?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio (JPLD) сегодня оценивается на уровне 51.95. Инструмент торгуется в пределах 51.94 - 51.99, вчерашнее закрытие составило 51.98, а торговый объем достиг 498. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio в настоящее время оценивается в 51.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.29% и USD. Отслеживайте движения JPLD на графике в реальном времени.
Как купить акции JPLD?
Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio (JPLD) по текущей цене 51.95. Ордера обычно размещаются около 51.95 или 52.25, тогда как 498 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JPLD?
Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio предполагает учет годового диапазона 51.87 - 52.75 и текущей цены 51.95. Многие сравнивают 0.08% и -1.09% перед размещением ордеров на 51.95 или 52.25. Изучайте ежедневные изменения цены JPLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio?
Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio (JPLD) за последний год составила 52.75. Акции заметно колебались в пределах 51.87 - 52.75, сравнение с 51.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio?
Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio (JPLD) за год составила 51.87. Сравнение с текущими 51.95 и 51.87 - 52.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JPLD?
В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.98 и -1.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.98
- Open
- 51.96
- Bid
- 51.95
- Ask
- 52.25
- Low
- 51.94
- High
- 51.99
- Объем
- 498
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -1.09%
- Годовое изменение
- -1.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%