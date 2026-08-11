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JPLD: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio

51.95 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JPLD за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.94, а максимальная — 51.99.

Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JPLD сегодня?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio (JPLD) сегодня оценивается на уровне 51.95. Инструмент торгуется в пределах 51.94 - 51.99, вчерашнее закрытие составило 51.98, а торговый объем достиг 498. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio в настоящее время оценивается в 51.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.29% и USD. Отслеживайте движения JPLD на графике в реальном времени.

Как купить акции JPLD?

Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio (JPLD) по текущей цене 51.95. Ордера обычно размещаются около 51.95 или 52.25, тогда как 498 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JPLD?

Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio предполагает учет годового диапазона 51.87 - 52.75 и текущей цены 51.95. Многие сравнивают 0.08% и -1.09% перед размещением ордеров на 51.95 или 52.25. Изучайте ежедневные изменения цены JPLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio?

Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio (JPLD) за последний год составила 52.75. Акции заметно колебались в пределах 51.87 - 52.75, сравнение с 51.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio?

Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio (JPLD) за год составила 51.87. Сравнение с текущими 51.95 и 51.87 - 52.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JPLD?

В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.98 и -1.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.94 51.99
Годовой диапазон
51.87 52.75
Предыдущее закрытие
51.98
Open
51.96
Bid
51.95
Ask
52.25
Low
51.94
High
51.99
Объем
498
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-1.09%
Годовое изменение
-1.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%