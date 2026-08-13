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JPLD: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio

51.98 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JPLD汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点51.97和高点52.00进行交易。

关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JPLD股票今天的价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio股票今天的定价为51.98。它在51.97 - 52.00范围内交易，昨天的收盘价为51.95，交易量达到214。JPLD的实时价格图表显示了这些更新。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio股票是否支付股息？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio目前的价值为51.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.24%和USD。实时查看图表以跟踪JPLD走势。

如何购买JPLD股票？

您可以以51.98的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio股票。订单通常设置在51.98或52.28附近，而214和-0.02%显示市场活动。立即关注JPLD的实时图表更新。

如何投资JPLD股票？

投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio需要考虑年度范围51.87 - 52.75和当前价格51.98。许多人在以51.98或52.28下订单之前，会比较0.13%和。实时查看JPLD价格图表，了解每日变化。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio股票的最高价格是多少？

在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio的最高价格是52.75。在51.87 - 52.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio的绩效。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio股票的最低价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio（JPLD）的最低价格为51.87。将其与当前的51.98和51.87 - 52.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JPLD股票是什么时候拆分的？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.95和-1.24%中可见。

日范围
51.97 52.00
年范围
51.87 52.75
前一天收盘价
51.95
开盘价
51.99
卖价
51.98
买价
52.28
最低价
51.97
最高价
52.00
交易量
214
日变化
0.06%
月变化
0.13%
6个月变化
-1.03%
年变化
-1.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%