JPLD: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio
今日JPLD汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点51.97和高点52.00进行交易。
关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
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常见问题解答
JPLD股票今天的价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio股票今天的定价为51.98。它在51.97 - 52.00范围内交易，昨天的收盘价为51.95，交易量达到214。JPLD的实时价格图表显示了这些更新。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio股票是否支付股息？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio目前的价值为51.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.24%和USD。实时查看图表以跟踪JPLD走势。
如何购买JPLD股票？
您可以以51.98的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio股票。订单通常设置在51.98或52.28附近，而214和-0.02%显示市场活动。立即关注JPLD的实时图表更新。
如何投资JPLD股票？
投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio需要考虑年度范围51.87 - 52.75和当前价格51.98。许多人在以51.98或52.28下订单之前，会比较0.13%和。实时查看JPLD价格图表，了解每日变化。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio股票的最高价格是多少？
在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio的最高价格是52.75。在51.87 - 52.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio的绩效。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio股票的最低价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio（JPLD）的最低价格为51.87。将其与当前的51.98和51.87 - 52.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JPLD股票是什么时候拆分的？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Limited Duratio历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.95和-1.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.95
- 开盘价
- 51.99
- 卖价
- 51.98
- 买价
- 52.28
- 最低价
- 51.97
- 最高价
- 52.00
- 交易量
- 214
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 0.13%
- 6个月变化
- -1.03%
- 年变化
- -1.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%