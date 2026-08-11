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JPHY: J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re
Курс JPHY за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.09, а максимальная — 50.16.
Следите за динамикой J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JPHY сегодня?
J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re (JPHY) сегодня оценивается на уровне 50.09. Инструмент торгуется в пределах 50.09 - 50.16, вчерашнее закрытие составило 50.20, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re?
J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re в настоящее время оценивается в 50.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.77% и USD. Отслеживайте движения JPHY на графике в реальном времени.
Как купить акции JPHY?
Вы можете купить акции J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re (JPHY) по текущей цене 50.09. Ордера обычно размещаются около 50.09 или 50.39, тогда как 47 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JPHY?
Инвестирование в J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re предполагает учет годового диапазона 49.64 - 51.09 и текущей цены 50.09. Многие сравнивают 0.30% и -0.28% перед размещением ордеров на 50.09 или 50.39. Изучайте ежедневные изменения цены JPHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re?
Самая высокая цена J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re (JPHY) за последний год составила 51.09. Акции заметно колебались в пределах 49.64 - 51.09, сравнение с 50.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re?
Самая низкая цена J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re (JPHY) за год составила 49.64. Сравнение с текущими 50.09 и 49.64 - 51.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JPHY?
В прошлом J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.20 и -0.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.20
- Open
- 50.10
- Bid
- 50.09
- Ask
- 50.39
- Low
- 50.09
- High
- 50.16
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- -0.28%
- Годовое изменение
- -0.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%