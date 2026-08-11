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JPHY: J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re

50.09 USD 0.11 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JPHY за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.09, а максимальная — 50.16.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JPHY сегодня?

J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re (JPHY) сегодня оценивается на уровне 50.09. Инструмент торгуется в пределах 50.09 - 50.16, вчерашнее закрытие составило 50.20, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPHY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re?

J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re в настоящее время оценивается в 50.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.77% и USD. Отслеживайте движения JPHY на графике в реальном времени.

Как купить акции JPHY?

Вы можете купить акции J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re (JPHY) по текущей цене 50.09. Ордера обычно размещаются около 50.09 или 50.39, тогда как 47 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPHY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JPHY?

Инвестирование в J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re предполагает учет годового диапазона 49.64 - 51.09 и текущей цены 50.09. Многие сравнивают 0.30% и -0.28% перед размещением ордеров на 50.09 или 50.39. Изучайте ежедневные изменения цены JPHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re?

Самая высокая цена J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re (JPHY) за последний год составила 51.09. Акции заметно колебались в пределах 49.64 - 51.09, сравнение с 50.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re?

Самая низкая цена J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re (JPHY) за год составила 49.64. Сравнение с текущими 50.09 и 49.64 - 51.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPHY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JPHY?

В прошлом J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.20 и -0.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.09 50.16
Годовой диапазон
49.64 51.09
Предыдущее закрытие
50.20
Open
50.10
Bid
50.09
Ask
50.39
Low
50.09
High
50.16
Объем
47
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
-0.28%
Годовое изменение
-0.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%