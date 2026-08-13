报价部分
货币 / JPHY
回到股票

JPHY: J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re

50.13 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JPHY汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点50.07和高点50.13进行交易。

关注J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JPHY股票今天的价格是多少？

J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re股票今天的定价为50.13。它在50.07 - 50.13范围内交易，昨天的收盘价为50.09，交易量达到20。JPHY的实时价格图表显示了这些更新。

J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re股票是否支付股息？

J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re目前的价值为50.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.69%和USD。实时查看图表以跟踪JPHY走势。

如何购买JPHY股票？

您可以以50.13的当前价格购买J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re股票。订单通常设置在50.13或50.43附近，而20和0.10%显示市场活动。立即关注JPHY的实时图表更新。

如何投资JPHY股票？

投资J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re需要考虑年度范围49.64 - 51.09和当前价格50.13。许多人在以50.13或50.43下订单之前，会比较0.38%和。实时查看JPHY价格图表，了解每日变化。

J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re股票的最高价格是多少？

在过去一年中，J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re的最高价格是51.09。在49.64 - 51.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re的绩效。

J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re股票的最低价格是多少？

J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re（JPHY）的最低价格为49.64。将其与当前的50.13和49.64 - 51.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JPHY股票是什么时候拆分的？

J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.09和-0.69%中可见。

日范围
50.07 50.13
年范围
49.64 51.09
前一天收盘价
50.09
开盘价
50.08
卖价
50.13
买价
50.43
最低价
50.07
最高价
50.13
交易量
20
日变化
0.08%
月变化
0.38%
6个月变化
-0.20%
年变化
-0.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%