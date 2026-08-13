JPHY: J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re
今日JPHY汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点50.07和高点50.13进行交易。
关注J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JPHY股票今天的价格是多少？
J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re股票今天的定价为50.13。它在50.07 - 50.13范围内交易，昨天的收盘价为50.09，交易量达到20。JPHY的实时价格图表显示了这些更新。
J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re股票是否支付股息？
J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re目前的价值为50.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.69%和USD。实时查看图表以跟踪JPHY走势。
如何购买JPHY股票？
您可以以50.13的当前价格购买J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re股票。订单通常设置在50.13或50.43附近，而20和0.10%显示市场活动。立即关注JPHY的实时图表更新。
如何投资JPHY股票？
投资J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re需要考虑年度范围49.64 - 51.09和当前价格50.13。许多人在以50.13或50.43下订单之前，会比较0.38%和。实时查看JPHY价格图表，了解每日变化。
J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re股票的最高价格是多少？
在过去一年中，J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re的最高价格是51.09。在49.64 - 51.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re的绩效。
J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re股票的最低价格是多少？
J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re（JPHY）的最低价格为49.64。将其与当前的50.13和49.64 - 51.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JPHY股票是什么时候拆分的？
J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Re历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.09和-0.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.09
- 开盘价
- 50.08
- 卖价
- 50.13
- 买价
- 50.43
- 最低价
- 50.07
- 最高价
- 50.13
- 交易量
- 20
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.38%
- 6个月变化
- -0.20%
- 年变化
- -0.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%