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JPEF: JPMorgan Equity Focus ETF
Курс JPEF за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.62, а максимальная — 83.02.
Следите за динамикой JPMorgan Equity Focus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JPEF сегодня?
JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) сегодня оценивается на уровне 82.66. Инструмент торгуется в пределах 82.62 - 83.02, вчерашнее закрытие составило 82.89, а торговый объем достиг 199. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPEF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Equity Focus ETF?
JPMorgan Equity Focus ETF в настоящее время оценивается в 82.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.09% и USD. Отслеживайте движения JPEF на графике в реальном времени.
Как купить акции JPEF?
Вы можете купить акции JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) по текущей цене 82.66. Ордера обычно размещаются около 82.66 или 82.96, тогда как 199 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPEF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JPEF?
Инвестирование в JPMorgan Equity Focus ETF предполагает учет годового диапазона 69.68 - 83.14 и текущей цены 82.66. Многие сравнивают 2.94% и 10.63% перед размещением ордеров на 82.66 или 82.96. Изучайте ежедневные изменения цены JPEF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Equity Focus ETF?
Самая высокая цена JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) за последний год составила 83.14. Акции заметно колебались в пределах 69.68 - 83.14, сравнение с 82.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Equity Focus ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Equity Focus ETF?
Самая низкая цена JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) за год составила 69.68. Сравнение с текущими 82.66 и 69.68 - 83.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPEF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JPEF?
В прошлом JPMorgan Equity Focus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 82.89 и 15.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 82.89
- Open
- 82.75
- Bid
- 82.66
- Ask
- 82.96
- Low
- 82.62
- High
- 83.02
- Объем
- 199
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 2.94%
- 6-месячное изменение
- 10.63%
- Годовое изменение
- 15.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%