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JPEF: JPMorgan Equity Focus ETF

82.66 USD 0.23 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JPEF за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.62, а максимальная — 83.02.

Следите за динамикой JPMorgan Equity Focus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JPEF сегодня?

JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) сегодня оценивается на уровне 82.66. Инструмент торгуется в пределах 82.62 - 83.02, вчерашнее закрытие составило 82.89, а торговый объем достиг 199. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPEF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Equity Focus ETF?

JPMorgan Equity Focus ETF в настоящее время оценивается в 82.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.09% и USD. Отслеживайте движения JPEF на графике в реальном времени.

Как купить акции JPEF?

Вы можете купить акции JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) по текущей цене 82.66. Ордера обычно размещаются около 82.66 или 82.96, тогда как 199 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPEF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JPEF?

Инвестирование в JPMorgan Equity Focus ETF предполагает учет годового диапазона 69.68 - 83.14 и текущей цены 82.66. Многие сравнивают 2.94% и 10.63% перед размещением ордеров на 82.66 или 82.96. Изучайте ежедневные изменения цены JPEF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Equity Focus ETF?

Самая высокая цена JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) за последний год составила 83.14. Акции заметно колебались в пределах 69.68 - 83.14, сравнение с 82.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Equity Focus ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Equity Focus ETF?

Самая низкая цена JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) за год составила 69.68. Сравнение с текущими 82.66 и 69.68 - 83.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPEF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JPEF?

В прошлом JPMorgan Equity Focus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 82.89 и 15.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
82.62 83.02
Годовой диапазон
69.68 83.14
Предыдущее закрытие
82.89
Open
82.75
Bid
82.66
Ask
82.96
Low
82.62
High
83.02
Объем
199
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
2.94%
6-месячное изменение
10.63%
Годовое изменение
15.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%