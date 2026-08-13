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JPEF: JPMorgan Equity Focus ETF

82.39 USD 0.27 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JPEF汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点82.35和高点82.94进行交易。

关注JPMorgan Equity Focus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JPEF股票今天的价格是多少？

JPMorgan Equity Focus ETF股票今天的定价为82.39。它在82.35 - 82.94范围内交易，昨天的收盘价为82.66，交易量达到160。JPEF的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan Equity Focus ETF股票是否支付股息？

JPMorgan Equity Focus ETF目前的价值为82.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.72%和USD。实时查看图表以跟踪JPEF走势。

如何购买JPEF股票？

您可以以82.39的当前价格购买JPMorgan Equity Focus ETF股票。订单通常设置在82.39或82.69附近，而160和-0.66%显示市场活动。立即关注JPEF的实时图表更新。

如何投资JPEF股票？

投资JPMorgan Equity Focus ETF需要考虑年度范围69.68 - 83.14和当前价格82.39。许多人在以82.39或82.69下订单之前，会比较2.60%和。实时查看JPEF价格图表，了解每日变化。

JPMorgan Equity Focus ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan Equity Focus ETF的最高价格是83.14。在69.68 - 83.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Equity Focus ETF的绩效。

JPMorgan Equity Focus ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan Equity Focus ETF（JPEF）的最低价格为69.68。将其与当前的82.39和69.68 - 83.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JPEF股票是什么时候拆分的？

JPMorgan Equity Focus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、82.66和14.72%中可见。

日范围
82.35 82.94
年范围
69.68 83.14
前一天收盘价
82.66
开盘价
82.94
卖价
82.39
买价
82.69
最低价
82.35
最高价
82.94
交易量
160
日变化
-0.33%
月变化
2.60%
6个月变化
10.26%
年变化
14.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%