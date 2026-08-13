JPEF: JPMorgan Equity Focus ETF
今日JPEF汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点82.35和高点82.94进行交易。
关注JPMorgan Equity Focus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JPEF股票今天的价格是多少？
JPMorgan Equity Focus ETF股票今天的定价为82.39。它在82.35 - 82.94范围内交易，昨天的收盘价为82.66，交易量达到160。JPEF的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan Equity Focus ETF股票是否支付股息？
JPMorgan Equity Focus ETF目前的价值为82.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.72%和USD。实时查看图表以跟踪JPEF走势。
如何购买JPEF股票？
您可以以82.39的当前价格购买JPMorgan Equity Focus ETF股票。订单通常设置在82.39或82.69附近，而160和-0.66%显示市场活动。立即关注JPEF的实时图表更新。
如何投资JPEF股票？
投资JPMorgan Equity Focus ETF需要考虑年度范围69.68 - 83.14和当前价格82.39。许多人在以82.39或82.69下订单之前，会比较2.60%和。实时查看JPEF价格图表，了解每日变化。
JPMorgan Equity Focus ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan Equity Focus ETF的最高价格是83.14。在69.68 - 83.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Equity Focus ETF的绩效。
JPMorgan Equity Focus ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan Equity Focus ETF（JPEF）的最低价格为69.68。将其与当前的82.39和69.68 - 83.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JPEF股票是什么时候拆分的？
JPMorgan Equity Focus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、82.66和14.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 82.66
- 开盘价
- 82.94
- 卖价
- 82.39
- 买价
- 82.69
- 最低价
- 82.35
- 最高价
- 82.94
- 交易量
- 160
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- 2.60%
- 6个月变化
- 10.26%
- 年变化
- 14.72%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%