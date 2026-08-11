КотировкиРазделы
Валюты / JOYT
Назад в Рынок акций США

JOYT: JPMorgan Equity and Options Total Return ETF

59.12 USD 0.03 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JOYT за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.10, а максимальная — 59.18.

Следите за динамикой JPMorgan Equity and Options Total Return ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JOYT сегодня?

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF (JOYT) сегодня оценивается на уровне 59.12. Инструмент торгуется в пределах 59.10 - 59.18, вчерашнее закрытие составило 59.15, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JOYT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Equity and Options Total Return ETF?

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF в настоящее время оценивается в 59.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.43% и USD. Отслеживайте движения JOYT на графике в реальном времени.

Как купить акции JOYT?

Вы можете купить акции JPMorgan Equity and Options Total Return ETF (JOYT) по текущей цене 59.12. Ордера обычно размещаются около 59.12 или 59.42, тогда как 7 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JOYT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JOYT?

Инвестирование в JPMorgan Equity and Options Total Return ETF предполагает учет годового диапазона 49.75 - 59.18 и текущей цены 59.12. Многие сравнивают 0.90% и 7.04% перед размещением ордеров на 59.12 или 59.42. Изучайте ежедневные изменения цены JOYT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Equity and Options Total Return ETF?

Самая высокая цена JPMorgan Equity and Options Total Return ETF (JOYT) за последний год составила 59.18. Акции заметно колебались в пределах 49.75 - 59.18, сравнение с 59.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Equity and Options Total Return ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Equity and Options Total Return ETF?

Самая низкая цена JPMorgan Equity and Options Total Return ETF (JOYT) за год составила 49.75. Сравнение с текущими 59.12 и 49.75 - 59.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JOYT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JOYT?

В прошлом JPMorgan Equity and Options Total Return ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.15 и 18.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
59.10 59.18
Годовой диапазон
49.75 59.18
Предыдущее закрытие
59.15
Open
59.18
Bid
59.12
Ask
59.42
Low
59.10
High
59.18
Объем
7
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
0.90%
6-месячное изменение
7.04%
Годовое изменение
18.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%