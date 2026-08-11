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JOYT: JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
Курс JOYT за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.10, а максимальная — 59.18.
Следите за динамикой JPMorgan Equity and Options Total Return ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JOYT сегодня?
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF (JOYT) сегодня оценивается на уровне 59.12. Инструмент торгуется в пределах 59.10 - 59.18, вчерашнее закрытие составило 59.15, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JOYT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Equity and Options Total Return ETF?
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF в настоящее время оценивается в 59.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.43% и USD. Отслеживайте движения JOYT на графике в реальном времени.
Как купить акции JOYT?
Вы можете купить акции JPMorgan Equity and Options Total Return ETF (JOYT) по текущей цене 59.12. Ордера обычно размещаются около 59.12 или 59.42, тогда как 7 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JOYT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JOYT?
Инвестирование в JPMorgan Equity and Options Total Return ETF предполагает учет годового диапазона 49.75 - 59.18 и текущей цены 59.12. Многие сравнивают 0.90% и 7.04% перед размещением ордеров на 59.12 или 59.42. Изучайте ежедневные изменения цены JOYT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Equity and Options Total Return ETF?
Самая высокая цена JPMorgan Equity and Options Total Return ETF (JOYT) за последний год составила 59.18. Акции заметно колебались в пределах 49.75 - 59.18, сравнение с 59.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Equity and Options Total Return ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Equity and Options Total Return ETF?
Самая низкая цена JPMorgan Equity and Options Total Return ETF (JOYT) за год составила 49.75. Сравнение с текущими 59.12 и 49.75 - 59.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JOYT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JOYT?
В прошлом JPMorgan Equity and Options Total Return ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.15 и 18.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.15
- Open
- 59.18
- Bid
- 59.12
- Ask
- 59.42
- Low
- 59.10
- High
- 59.18
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 0.90%
- 6-месячное изменение
- 7.04%
- Годовое изменение
- 18.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%