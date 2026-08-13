JOYT: JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
今日JOYT汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点59.07和高点59.20进行交易。
关注JPMorgan Equity and Options Total Return ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JOYT股票今天的价格是多少？
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF股票今天的定价为59.08。它在59.07 - 59.20范围内交易，昨天的收盘价为59.12，交易量达到28。JOYT的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF股票是否支付股息？
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF目前的价值为59.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.35%和USD。实时查看图表以跟踪JOYT走势。
如何购买JOYT股票？
您可以以59.08的当前价格购买JPMorgan Equity and Options Total Return ETF股票。订单通常设置在59.08或59.38附近，而28和-0.19%显示市场活动。立即关注JOYT的实时图表更新。
如何投资JOYT股票？
投资JPMorgan Equity and Options Total Return ETF需要考虑年度范围49.75 - 59.20和当前价格59.08。许多人在以59.08或59.38下订单之前，会比较0.84%和。实时查看JOYT价格图表，了解每日变化。
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan Equity and Options Total Return ETF的最高价格是59.20。在49.75 - 59.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Equity and Options Total Return ETF的绩效。
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF（JOYT）的最低价格为49.75。将其与当前的59.08和49.75 - 59.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JOYT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JOYT股票是什么时候拆分的？
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.12和18.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 59.12
- 开盘价
- 59.19
- 卖价
- 59.08
- 买价
- 59.38
- 最低价
- 59.07
- 最高价
- 59.20
- 交易量
- 28
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 0.84%
- 6个月变化
- 6.97%
- 年变化
- 18.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%