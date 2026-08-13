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JOYT: JPMorgan Equity and Options Total Return ETF

59.08 USD 0.04 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JOYT汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点59.07和高点59.20进行交易。

关注JPMorgan Equity and Options Total Return ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JOYT股票今天的价格是多少？

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF股票今天的定价为59.08。它在59.07 - 59.20范围内交易，昨天的收盘价为59.12，交易量达到28。JOYT的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF股票是否支付股息？

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF目前的价值为59.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.35%和USD。实时查看图表以跟踪JOYT走势。

如何购买JOYT股票？

您可以以59.08的当前价格购买JPMorgan Equity and Options Total Return ETF股票。订单通常设置在59.08或59.38附近，而28和-0.19%显示市场活动。立即关注JOYT的实时图表更新。

如何投资JOYT股票？

投资JPMorgan Equity and Options Total Return ETF需要考虑年度范围49.75 - 59.20和当前价格59.08。许多人在以59.08或59.38下订单之前，会比较0.84%和。实时查看JOYT价格图表，了解每日变化。

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan Equity and Options Total Return ETF的最高价格是59.20。在49.75 - 59.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Equity and Options Total Return ETF的绩效。

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF（JOYT）的最低价格为49.75。将其与当前的59.08和49.75 - 59.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JOYT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JOYT股票是什么时候拆分的？

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.12和18.35%中可见。

日范围
59.07 59.20
年范围
49.75 59.20
前一天收盘价
59.12
开盘价
59.19
卖价
59.08
买价
59.38
最低价
59.07
最高价
59.20
交易量
28
日变化
-0.07%
月变化
0.84%
6个月变化
6.97%
年变化
18.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%