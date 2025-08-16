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JOET: Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
Курс JOET за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.71, а максимальная — 46.95.
Следите за динамикой Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JOET сегодня?
Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) сегодня оценивается на уровне 46.81. Инструмент торгуется в пределах 46.71 - 46.95, вчерашнее закрытие составило 46.61, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JOET в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF?
Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF в настоящее время оценивается в 46.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.83% и USD. Отслеживайте движения JOET на графике в реальном времени.
Как купить акции JOET?
Вы можете купить акции Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) по текущей цене 46.81. Ордера обычно размещаются около 46.81 или 47.11, тогда как 50 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JOET на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JOET?
Инвестирование в Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 38.80 - 47.04 и текущей цены 46.81. Многие сравнивают 3.17% и 10.53% перед размещением ордеров на 46.81 или 47.11. Изучайте ежедневные изменения цены JOET на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF?
Самая высокая цена Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) за последний год составила 47.04. Акции заметно колебались в пределах 38.80 - 47.04, сравнение с 46.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF?
Самая низкая цена Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) за год составила 38.80. Сравнение с текущими 46.81 и 38.80 - 47.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JOET во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JOET?
В прошлом Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.61 и 9.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.61
- Open
- 46.71
- Bid
- 46.81
- Ask
- 47.11
- Low
- 46.71
- High
- 46.95
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- 3.17%
- 6-месячное изменение
- 10.53%
- Годовое изменение
- 9.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%