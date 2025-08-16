JOET: Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
今日JOET汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点46.85和高点47.03进行交易。
关注Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
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常见问题解答
JOET股票今天的价格是多少？
Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF股票今天的定价为46.86。它在46.85 - 47.03范围内交易，昨天的收盘价为46.81，交易量达到29。JOET的实时价格图表显示了这些更新。
Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF股票是否支付股息？
Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF目前的价值为46.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.95%和USD。实时查看图表以跟踪JOET走势。
如何购买JOET股票？
您可以以46.86的当前价格购买Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF股票。订单通常设置在46.86或47.16附近，而29和-0.28%显示市场活动。立即关注JOET的实时图表更新。
如何投资JOET股票？
投资Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF需要考虑年度范围38.80 - 47.04和当前价格46.86。许多人在以46.86或47.16下订单之前，会比较3.28%和。实时查看JOET价格图表，了解每日变化。
Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF的最高价格是47.04。在38.80 - 47.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF的绩效。
Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF股票的最低价格是多少？
Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF（JOET）的最低价格为38.80。将其与当前的46.86和38.80 - 47.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JOET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JOET股票是什么时候拆分的？
Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.81和9.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.81
- 开盘价
- 46.99
- 卖价
- 46.86
- 买价
- 47.16
- 最低价
- 46.85
- 最高价
- 47.03
- 交易量
- 29
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 3.28%
- 6个月变化
- 10.65%
- 年变化
- 9.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%