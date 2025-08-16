报价部分
货币 / JOET
回到股票

JOET: Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

46.86 USD 0.05 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JOET汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点46.85和高点47.03进行交易。

关注Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JOET新闻

常见问题解答

JOET股票今天的价格是多少？

Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF股票今天的定价为46.86。它在46.85 - 47.03范围内交易，昨天的收盘价为46.81，交易量达到29。JOET的实时价格图表显示了这些更新。

Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF股票是否支付股息？

Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF目前的价值为46.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.95%和USD。实时查看图表以跟踪JOET走势。

如何购买JOET股票？

您可以以46.86的当前价格购买Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF股票。订单通常设置在46.86或47.16附近，而29和-0.28%显示市场活动。立即关注JOET的实时图表更新。

如何投资JOET股票？

投资Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF需要考虑年度范围38.80 - 47.04和当前价格46.86。许多人在以46.86或47.16下订单之前，会比较3.28%和。实时查看JOET价格图表，了解每日变化。

Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF的最高价格是47.04。在38.80 - 47.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF的绩效。

Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF（JOET）的最低价格为38.80。将其与当前的46.86和38.80 - 47.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JOET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JOET股票是什么时候拆分的？

Virtus ETF Trust II Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.81和9.95%中可见。

日范围
46.85 47.03
年范围
38.80 47.04
前一天收盘价
46.81
开盘价
46.99
卖价
46.86
买价
47.16
最低价
46.85
最高价
47.03
交易量
29
日变化
0.11%
月变化
3.28%
6个月变化
10.65%
年变化
9.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%