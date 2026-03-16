- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JMUB: JPMorgan Municipal ETF
Курс JMUB за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.81, а максимальная — 49.90.
Следите за динамикой JPMorgan Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JMUB
- Cumberland's Monday Memo
- Cumberland's Monday Memo
- Munis Carry Outperformance Into The Summer
- Thoughts From The Municipal Bond Desk
- The Muni Brief: What's The Weather Going To Be?
- Municipal Midyear Outlook: Room To Run As Demand Drives The Market
- The Muni Brief: Big Flows, Low Drama
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: June 2026
- Midyear Fixed Income Outlook: Tighter Spreads, Wider Opportunities
- The Muni Brief: NYC's Pied-à-Terre Tax
- How Well Do You Understand Yield? A Guide For Investors
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: May 2026
- 'Boring' Municipal Bonds May Be Anything But In Today's Market
- Thoughts From The Municipal Bond Desk - Muni Credit Conditions Resilient
- Capital Markets Outlook Q2 2026: At The Intersection Of AI And All The Other Stuff
- Q2 2026 Fixed Income Perspectives
- Q1 2026 Municipal Credit - A Turn in Credit Quality? War, Federal Funding And Risky Assets
- Munis In Focus: A Q1 2026 Recap
- Tax-Loss Harvesting With Bonds Vs. Stocks: Different Rules, Same Goal
- Thoughts From The Municipal Bond Desk
- JMUB: Quality Muni Bond ETF, Good Tax-Advantaged Yield, And Track Record (BATS:JMUB)
- 3 Reasons Why It Pays To Be Active As A Muni Investor
- War And Bonds
- How Active Management Can Capture Yield In Today's Bond Environment
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JMUB сегодня?
JPMorgan Municipal ETF (JMUB) сегодня оценивается на уровне 49.82. Инструмент торгуется в пределах 49.81 - 49.90, вчерашнее закрытие составило 49.92, а торговый объем достиг 1089. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JMUB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Municipal ETF?
JPMorgan Municipal ETF в настоящее время оценивается в 49.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.85% и USD. Отслеживайте движения JMUB на графике в реальном времени.
Как купить акции JMUB?
Вы можете купить акции JPMorgan Municipal ETF (JMUB) по текущей цене 49.82. Ордера обычно размещаются около 49.82 или 50.12, тогда как 1089 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JMUB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JMUB?
Инвестирование в JPMorgan Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 49.33 - 51.32 и текущей цены 49.82. Многие сравнивают 0.40% и -2.45% перед размещением ордеров на 49.82 или 50.12. Изучайте ежедневные изменения цены JMUB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Municipal ETF?
Самая высокая цена JPMorgan Municipal ETF (JMUB) за последний год составила 51.32. Акции заметно колебались в пределах 49.33 - 51.32, сравнение с 49.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Municipal ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Municipal ETF?
Самая низкая цена JPMorgan Municipal ETF (JMUB) за год составила 49.33. Сравнение с текущими 49.82 и 49.33 - 51.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JMUB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JMUB?
В прошлом JPMorgan Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.92 и 0.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.92
- Open
- 49.90
- Bid
- 49.82
- Ask
- 50.12
- Low
- 49.81
- High
- 49.90
- Объем
- 1.089 K
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- -2.45%
- Годовое изменение
- 0.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%