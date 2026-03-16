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JMUB: JPMorgan Municipal ETF

49.82 USD 0.10 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JMUB за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.81, а максимальная — 49.90.

Следите за динамикой JPMorgan Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JMUB сегодня?

JPMorgan Municipal ETF (JMUB) сегодня оценивается на уровне 49.82. Инструмент торгуется в пределах 49.81 - 49.90, вчерашнее закрытие составило 49.92, а торговый объем достиг 1089. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JMUB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Municipal ETF?

JPMorgan Municipal ETF в настоящее время оценивается в 49.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.85% и USD. Отслеживайте движения JMUB на графике в реальном времени.

Как купить акции JMUB?

Вы можете купить акции JPMorgan Municipal ETF (JMUB) по текущей цене 49.82. Ордера обычно размещаются около 49.82 или 50.12, тогда как 1089 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JMUB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JMUB?

Инвестирование в JPMorgan Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 49.33 - 51.32 и текущей цены 49.82. Многие сравнивают 0.40% и -2.45% перед размещением ордеров на 49.82 или 50.12. Изучайте ежедневные изменения цены JMUB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Municipal ETF?

Самая высокая цена JPMorgan Municipal ETF (JMUB) за последний год составила 51.32. Акции заметно колебались в пределах 49.33 - 51.32, сравнение с 49.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Municipal ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Municipal ETF?

Самая низкая цена JPMorgan Municipal ETF (JMUB) за год составила 49.33. Сравнение с текущими 49.82 и 49.33 - 51.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JMUB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JMUB?

В прошлом JPMorgan Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.92 и 0.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.81 49.90
Годовой диапазон
49.33 51.32
Предыдущее закрытие
49.92
Open
49.90
Bid
49.82
Ask
50.12
Low
49.81
High
49.90
Объем
1.089 K
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
-2.45%
Годовое изменение
0.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%