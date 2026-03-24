报价部分
货币 / JMUB
回到股票

JMUB: JPMorgan Municipal ETF

49.87 USD 0.05 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JMUB汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点49.82和高点49.92进行交易。

关注JPMorgan Municipal ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JMUB新闻

常见问题解答

JMUB股票今天的价格是多少？

JPMorgan Municipal ETF股票今天的定价为49.87。它在49.82 - 49.92范围内交易，昨天的收盘价为49.82，交易量达到581。JMUB的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan Municipal ETF股票是否支付股息？

JPMorgan Municipal ETF目前的价值为49.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.95%和USD。实时查看图表以跟踪JMUB走势。

如何购买JMUB股票？

您可以以49.87的当前价格购买JPMorgan Municipal ETF股票。订单通常设置在49.87或50.17附近，而581和-0.02%显示市场活动。立即关注JMUB的实时图表更新。

如何投资JMUB股票？

投资JPMorgan Municipal ETF需要考虑年度范围49.33 - 51.32和当前价格49.87。许多人在以49.87或50.17下订单之前，会比较0.50%和。实时查看JMUB价格图表，了解每日变化。

JPMorgan Municipal ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan Municipal ETF的最高价格是51.32。在49.33 - 51.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Municipal ETF的绩效。

JPMorgan Municipal ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan Municipal ETF（JMUB）的最低价格为49.33。将其与当前的49.87和49.33 - 51.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JMUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JMUB股票是什么时候拆分的？

JPMorgan Municipal ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.82和0.95%中可见。

日范围
49.82 49.92
年范围
49.33 51.32
前一天收盘价
49.82
开盘价
49.88
卖价
49.87
买价
50.17
最低价
49.82
最高价
49.92
交易量
581
日变化
0.10%
月变化
0.50%
6个月变化
-2.35%
年变化
0.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%