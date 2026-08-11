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JMTG: JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

49.97 USD 0.15 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JMTG за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.96, а максимальная — 50.08.

Следите за динамикой JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JMTG сегодня?

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) сегодня оценивается на уровне 49.97. Инструмент торгуется в пределах 49.96 - 50.08, вчерашнее закрытие составило 50.12, а торговый объем достиг 282. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JMTG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF?

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF в настоящее время оценивается в 49.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.68% и USD. Отслеживайте движения JMTG на графике в реальном времени.

Как купить акции JMTG?

Вы можете купить акции JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) по текущей цене 49.97. Ордера обычно размещаются около 49.97 или 50.27, тогда как 282 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JMTG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JMTG?

Инвестирование в JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF предполагает учет годового диапазона 49.85 - 52.04 и текущей цены 49.97. Многие сравнивают 0.22% и -3.38% перед размещением ордеров на 49.97 или 50.27. Изучайте ежедневные изменения цены JMTG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF?

Самая высокая цена JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) за последний год составила 52.04. Акции заметно колебались в пределах 49.85 - 52.04, сравнение с 50.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF?

Самая низкая цена JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) за год составила 49.85. Сравнение с текущими 49.97 и 49.85 - 52.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JMTG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JMTG?

В прошлом JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.12 и -0.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.96 50.08
Годовой диапазон
49.85 52.04
Предыдущее закрытие
50.12
Open
50.08
Bid
49.97
Ask
50.27
Low
49.96
High
50.08
Объем
282
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
0.22%
6-месячное изменение
-3.38%
Годовое изменение
-0.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%