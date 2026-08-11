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JMTG: JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
Курс JMTG за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.96, а максимальная — 50.08.
Следите за динамикой JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JMTG сегодня?
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) сегодня оценивается на уровне 49.97. Инструмент торгуется в пределах 49.96 - 50.08, вчерашнее закрытие составило 50.12, а торговый объем достиг 282. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JMTG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF?
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF в настоящее время оценивается в 49.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.68% и USD. Отслеживайте движения JMTG на графике в реальном времени.
Как купить акции JMTG?
Вы можете купить акции JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) по текущей цене 49.97. Ордера обычно размещаются около 49.97 или 50.27, тогда как 282 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JMTG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JMTG?
Инвестирование в JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF предполагает учет годового диапазона 49.85 - 52.04 и текущей цены 49.97. Многие сравнивают 0.22% и -3.38% перед размещением ордеров на 49.97 или 50.27. Изучайте ежедневные изменения цены JMTG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF?
Самая высокая цена JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) за последний год составила 52.04. Акции заметно колебались в пределах 49.85 - 52.04, сравнение с 50.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF?
Самая низкая цена JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) за год составила 49.85. Сравнение с текущими 49.97 и 49.85 - 52.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JMTG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JMTG?
В прошлом JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.12 и -0.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.12
- Open
- 50.08
- Bid
- 49.97
- Ask
- 50.27
- Low
- 49.96
- High
- 50.08
- Объем
- 282
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 0.22%
- 6-месячное изменение
- -3.38%
- Годовое изменение
- -0.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%