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JMTG: JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

50.07 USD 0.10 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JMTG汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点50.04和高点50.09进行交易。

关注JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JMTG股票今天的价格是多少？

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF股票今天的定价为50.07。它在50.04 - 50.09范围内交易，昨天的收盘价为49.97，交易量达到369。JMTG的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF股票是否支付股息？

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF目前的价值为50.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.48%和USD。实时查看图表以跟踪JMTG走势。

如何购买JMTG股票？

您可以以50.07的当前价格购买JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF股票。订单通常设置在50.07或50.37附近，而369和0.02%显示市场活动。立即关注JMTG的实时图表更新。

如何投资JMTG股票？

投资JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF需要考虑年度范围49.85 - 52.04和当前价格50.07。许多人在以50.07或50.37下订单之前，会比较0.42%和。实时查看JMTG价格图表，了解每日变化。

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF的最高价格是52.04。在49.85 - 52.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF的绩效。

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF（JMTG）的最低价格为49.85。将其与当前的50.07和49.85 - 52.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JMTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JMTG股票是什么时候拆分的？

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.97和-0.48%中可见。

日范围
50.04 50.09
年范围
49.85 52.04
前一天收盘价
49.97
开盘价
50.06
卖价
50.07
买价
50.37
最低价
50.04
最高价
50.09
交易量
369
日变化
0.20%
月变化
0.42%
6个月变化
-3.19%
年变化
-0.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%