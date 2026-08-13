JMTG: JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
今日JMTG汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点50.04和高点50.09进行交易。
关注JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JMTG股票今天的价格是多少？
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF股票今天的定价为50.07。它在50.04 - 50.09范围内交易，昨天的收盘价为49.97，交易量达到369。JMTG的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF股票是否支付股息？
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF目前的价值为50.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.48%和USD。实时查看图表以跟踪JMTG走势。
如何购买JMTG股票？
您可以以50.07的当前价格购买JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF股票。订单通常设置在50.07或50.37附近，而369和0.02%显示市场活动。立即关注JMTG的实时图表更新。
如何投资JMTG股票？
投资JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF需要考虑年度范围49.85 - 52.04和当前价格50.07。许多人在以50.07或50.37下订单之前，会比较0.42%和。实时查看JMTG价格图表，了解每日变化。
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF的最高价格是52.04。在49.85 - 52.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF的绩效。
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF（JMTG）的最低价格为49.85。将其与当前的50.07和49.85 - 52.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JMTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JMTG股票是什么时候拆分的？
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.97和-0.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.97
- 开盘价
- 50.06
- 卖价
- 50.07
- 买价
- 50.37
- 最低价
- 50.04
- 最高价
- 50.09
- 交易量
- 369
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.42%
- 6个月变化
- -3.19%
- 年变化
- -0.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%