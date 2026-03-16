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JMST: JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
Курс JMST за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.86, а максимальная — 50.90.
Следите за динамикой JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JMST сегодня?
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) сегодня оценивается на уровне 50.87. Инструмент торгуется в пределах 50.86 - 50.90, вчерашнее закрытие составило 50.89, а торговый объем достиг 644. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JMST в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF?
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 50.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.12% и USD. Отслеживайте движения JMST на графике в реальном времени.
Как купить акции JMST?
Вы можете купить акции JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) по текущей цене 50.87. Ордера обычно размещаются около 50.87 или 51.17, тогда как 644 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JMST на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JMST?
Инвестирование в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 50.80 - 51.13 и текущей цены 50.87. Многие сравнивают 0.10% и -0.25% перед размещением ордеров на 50.87 или 51.17. Изучайте ежедневные изменения цены JMST на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF?
Самая высокая цена JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) за последний год составила 51.13. Акции заметно колебались в пределах 50.80 - 51.13, сравнение с 50.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF?
Самая низкая цена JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) за год составила 50.80. Сравнение с текущими 50.87 и 50.80 - 51.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JMST во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JMST?
В прошлом JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.89 и -0.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.89
- Open
- 50.90
- Bid
- 50.87
- Ask
- 51.17
- Low
- 50.86
- High
- 50.90
- Объем
- 644
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- -0.25%
- Годовое изменение
- -0.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%