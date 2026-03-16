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JMST: JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

50.87 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JMST за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.86, а максимальная — 50.90.

Следите за динамикой JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JMST сегодня?

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) сегодня оценивается на уровне 50.87. Инструмент торгуется в пределах 50.86 - 50.90, вчерашнее закрытие составило 50.89, а торговый объем достиг 644. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JMST в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF?

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 50.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.12% и USD. Отслеживайте движения JMST на графике в реальном времени.

Как купить акции JMST?

Вы можете купить акции JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) по текущей цене 50.87. Ордера обычно размещаются около 50.87 или 51.17, тогда как 644 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JMST на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JMST?

Инвестирование в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 50.80 - 51.13 и текущей цены 50.87. Многие сравнивают 0.10% и -0.25% перед размещением ордеров на 50.87 или 51.17. Изучайте ежедневные изменения цены JMST на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF?

Самая высокая цена JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) за последний год составила 51.13. Акции заметно колебались в пределах 50.80 - 51.13, сравнение с 50.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF?

Самая низкая цена JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) за год составила 50.80. Сравнение с текущими 50.87 и 50.80 - 51.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JMST во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JMST?

В прошлом JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.89 и -0.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.86 50.90
Годовой диапазон
50.80 51.13
Предыдущее закрытие
50.89
Open
50.90
Bid
50.87
Ask
51.17
Low
50.86
High
50.90
Объем
644
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
-0.25%
Годовое изменение
-0.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%