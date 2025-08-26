КотировкиРазделы
Валюты / JMM
Назад в Рынок акций США

JMM: Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)

5.83 USD 0.05 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JMM за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.79, а максимальная — 5.83.

Следите за динамикой Nuveen Multi-Market Income Fund (MA). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости JMM

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JMM сегодня?

Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) (JMM) сегодня оценивается на уровне 5.83. Инструмент торгуется в пределах 5.79 - 5.83, вчерашнее закрытие составило 5.78, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JMM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)?

Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) в настоящее время оценивается в 5.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.19% и USD. Отслеживайте движения JMM на графике в реальном времени.

Как купить акции JMM?

Вы можете купить акции Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) (JMM) по текущей цене 5.83. Ордера обычно размещаются около 5.83 или 6.13, тогда как 29 и 0.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JMM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JMM?

Инвестирование в Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) предполагает учет годового диапазона 5.67 - 6.52 и текущей цены 5.83. Многие сравнивают 1.04% и -7.17% перед размещением ордеров на 5.83 или 6.13. Изучайте ежедневные изменения цены JMM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)?

Самая высокая цена Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) (JMM) за последний год составила 6.52. Акции заметно колебались в пределах 5.67 - 6.52, сравнение с 5.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)?

Самая низкая цена Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) (JMM) за год составила 5.67. Сравнение с текущими 5.83 и 5.67 - 6.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JMM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JMM?

В прошлом Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.78 и -8.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.79 5.83
Годовой диапазон
5.67 6.52
Предыдущее закрытие
5.78
Open
5.79
Bid
5.83
Ask
6.13
Low
5.79
High
5.83
Объем
29
Дневное изменение
0.87%
Месячное изменение
1.04%
6-месячное изменение
-7.17%
Годовое изменение
-8.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%