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JMM: Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)
Курс JMM за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.79, а максимальная — 5.83.
Следите за динамикой Nuveen Multi-Market Income Fund (MA). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JMM сегодня?
Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) (JMM) сегодня оценивается на уровне 5.83. Инструмент торгуется в пределах 5.79 - 5.83, вчерашнее закрытие составило 5.78, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JMM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)?
Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) в настоящее время оценивается в 5.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.19% и USD. Отслеживайте движения JMM на графике в реальном времени.
Как купить акции JMM?
Вы можете купить акции Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) (JMM) по текущей цене 5.83. Ордера обычно размещаются около 5.83 или 6.13, тогда как 29 и 0.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JMM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JMM?
Инвестирование в Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) предполагает учет годового диапазона 5.67 - 6.52 и текущей цены 5.83. Многие сравнивают 1.04% и -7.17% перед размещением ордеров на 5.83 или 6.13. Изучайте ежедневные изменения цены JMM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)?
Самая высокая цена Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) (JMM) за последний год составила 6.52. Акции заметно колебались в пределах 5.67 - 6.52, сравнение с 5.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)?
Самая низкая цена Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) (JMM) за год составила 5.67. Сравнение с текущими 5.83 и 5.67 - 6.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JMM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JMM?
В прошлом Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.78 и -8.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.78
- Open
- 5.79
- Bid
- 5.83
- Ask
- 6.13
- Low
- 5.79
- High
- 5.83
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- 0.87%
- Месячное изменение
- 1.04%
- 6-месячное изменение
- -7.17%
- Годовое изменение
- -8.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%