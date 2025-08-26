Курс JMM за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.79, а максимальная — 5.83.

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