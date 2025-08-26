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JMM: Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)

5.83 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JMM汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点5.81和高点5.83进行交易。

关注Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JMM新闻

常见问题解答

JMM股票今天的价格是多少？

Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)股票今天的定价为5.83。它在5.81 - 5.83范围内交易，昨天的收盘价为5.83，交易量达到32。JMM的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)股票是否支付股息？

Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)目前的价值为5.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.19%和USD。实时查看图表以跟踪JMM走势。

如何购买JMM股票？

您可以以5.83的当前价格购买Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)股票。订单通常设置在5.83或6.13附近，而32和0.34%显示市场活动。立即关注JMM的实时图表更新。

如何投资JMM股票？

投资Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)需要考虑年度范围5.67 - 6.52和当前价格5.83。许多人在以5.83或6.13下订单之前，会比较1.04%和。实时查看JMM价格图表，了解每日变化。

Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)的最高价格是6.52。在5.67 - 6.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)的绩效。

Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)股票的最低价格是多少？

Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)（JMM）的最低价格为5.67。将其与当前的5.83和5.67 - 6.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JMM股票是什么时候拆分的？

Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.83和-8.19%中可见。

日范围
5.81 5.83
年范围
5.67 6.52
前一天收盘价
5.83
开盘价
5.81
卖价
5.83
买价
6.13
最低价
5.81
最高价
5.83
交易量
32
日变化
0.00%
月变化
1.04%
6个月变化
-7.17%
年变化
-8.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%