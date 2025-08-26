JMM: Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)
今日JMM汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点5.81和高点5.83进行交易。
关注Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JMM新闻
常见问题解答
JMM股票今天的价格是多少？
Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)股票今天的定价为5.83。它在5.81 - 5.83范围内交易，昨天的收盘价为5.83，交易量达到32。JMM的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)股票是否支付股息？
Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)目前的价值为5.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.19%和USD。实时查看图表以跟踪JMM走势。
如何购买JMM股票？
您可以以5.83的当前价格购买Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)股票。订单通常设置在5.83或6.13附近，而32和0.34%显示市场活动。立即关注JMM的实时图表更新。
如何投资JMM股票？
投资Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)需要考虑年度范围5.67 - 6.52和当前价格5.83。许多人在以5.83或6.13下订单之前，会比较1.04%和。实时查看JMM价格图表，了解每日变化。
Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)的最高价格是6.52。在5.67 - 6.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)的绩效。
Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)股票的最低价格是多少？
Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)（JMM）的最低价格为5.67。将其与当前的5.83和5.67 - 6.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JMM股票是什么时候拆分的？
Nuveen Multi-Market Income Fund (MA)历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.83和-8.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.83
- 开盘价
- 5.81
- 卖价
- 5.83
- 买价
- 6.13
- 最低价
- 5.81
- 最高价
- 5.83
- 交易量
- 32
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.04%
- 6个月变化
- -7.17%
- 年变化
- -8.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%