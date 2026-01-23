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JLS: Nuveen Mortgage and Income Fund
Курс JLS за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.29, а максимальная — 17.35.
Следите за динамикой Nuveen Mortgage and Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JLS сегодня?
Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) сегодня оценивается на уровне 17.33. Инструмент торгуется в пределах 17.29 - 17.35, вчерашнее закрытие составило 17.31, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JLS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Mortgage and Income Fund?
Nuveen Mortgage and Income Fund в настоящее время оценивается в 17.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.06% и USD. Отслеживайте движения JLS на графике в реальном времени.
Как купить акции JLS?
Вы можете купить акции Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) по текущей цене 17.33. Ордера обычно размещаются около 17.33 или 17.63, тогда как 32 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JLS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JLS?
Инвестирование в Nuveen Mortgage and Income Fund предполагает учет годового диапазона 17.14 - 19.09 и текущей цены 17.33. Многие сравнивают 0.35% и -6.78% перед размещением ордеров на 17.33 или 17.63. Изучайте ежедневные изменения цены JLS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Mortgage and Income Fund?
Самая высокая цена Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) за последний год составила 19.09. Акции заметно колебались в пределах 17.14 - 19.09, сравнение с 17.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Mortgage and Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Mortgage and Income Fund?
Самая низкая цена Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) за год составила 17.14. Сравнение с текущими 17.33 и 17.14 - 19.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JLS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JLS?
В прошлом Nuveen Mortgage and Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.31 и -8.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.31
- Open
- 17.33
- Bid
- 17.33
- Ask
- 17.63
- Low
- 17.29
- High
- 17.35
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.35%
- 6-месячное изменение
- -6.78%
- Годовое изменение
- -8.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%