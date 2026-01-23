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JLS: Nuveen Mortgage and Income Fund

17.33 USD 0.02 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JLS за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.29, а максимальная — 17.35.

Следите за динамикой Nuveen Mortgage and Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JLS сегодня?

Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) сегодня оценивается на уровне 17.33. Инструмент торгуется в пределах 17.29 - 17.35, вчерашнее закрытие составило 17.31, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JLS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Mortgage and Income Fund?

Nuveen Mortgage and Income Fund в настоящее время оценивается в 17.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.06% и USD. Отслеживайте движения JLS на графике в реальном времени.

Как купить акции JLS?

Вы можете купить акции Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) по текущей цене 17.33. Ордера обычно размещаются около 17.33 или 17.63, тогда как 32 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JLS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JLS?

Инвестирование в Nuveen Mortgage and Income Fund предполагает учет годового диапазона 17.14 - 19.09 и текущей цены 17.33. Многие сравнивают 0.35% и -6.78% перед размещением ордеров на 17.33 или 17.63. Изучайте ежедневные изменения цены JLS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Mortgage and Income Fund?

Самая высокая цена Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) за последний год составила 19.09. Акции заметно колебались в пределах 17.14 - 19.09, сравнение с 17.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Mortgage and Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Mortgage and Income Fund?

Самая низкая цена Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) за год составила 17.14. Сравнение с текущими 17.33 и 17.14 - 19.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JLS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JLS?

В прошлом Nuveen Mortgage and Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.31 и -8.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.29 17.35
Годовой диапазон
17.14 19.09
Предыдущее закрытие
17.31
Open
17.33
Bid
17.33
Ask
17.63
Low
17.29
High
17.35
Объем
32
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.35%
6-месячное изменение
-6.78%
Годовое изменение
-8.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%