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JLHL: Julong Holding Ltd

8.33 USD 0.52 (5.88%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JLHL за сегодня изменился на -5.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.33, а максимальная — 8.78.

Следите за динамикой Julong Holding Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JLHL сегодня?

Julong Holding Ltd (JLHL) сегодня оценивается на уровне 8.33. Инструмент торгуется в пределах 8.33 - 8.78, вчерашнее закрытие составило 8.85, а торговый объем достиг 193. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JLHL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Julong Holding Ltd?

Julong Holding Ltd в настоящее время оценивается в 8.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 100.72% и USD. Отслеживайте движения JLHL на графике в реальном времени.

Как купить акции JLHL?

Вы можете купить акции Julong Holding Ltd (JLHL) по текущей цене 8.33. Ордера обычно размещаются около 8.33 или 8.63, тогда как 193 и -3.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JLHL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JLHL?

Инвестирование в Julong Holding Ltd предполагает учет годового диапазона 2.70 - 55.55 и текущей цены 8.33. Многие сравнивают 36.11% и 53.13% перед размещением ордеров на 8.33 или 8.63. Изучайте ежедневные изменения цены JLHL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Julong Holding Ltd?

Самая высокая цена Julong Holding Ltd (JLHL) за последний год составила 55.55. Акции заметно колебались в пределах 2.70 - 55.55, сравнение с 8.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Julong Holding Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Julong Holding Ltd?

Самая низкая цена Julong Holding Ltd (JLHL) за год составила 2.70. Сравнение с текущими 8.33 и 2.70 - 55.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JLHL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JLHL?

В прошлом Julong Holding Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.85 и 100.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.33 8.78
Годовой диапазон
2.70 55.55
Предыдущее закрытие
8.85
Open
8.63
Bid
8.33
Ask
8.63
Low
8.33
High
8.78
Объем
193
Дневное изменение
-5.88%
Месячное изменение
36.11%
6-месячное изменение
53.13%
Годовое изменение
100.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%