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JLHL: Julong Holding Ltd
Курс JLHL за сегодня изменился на -5.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.33, а максимальная — 8.78.
Следите за динамикой Julong Holding Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JLHL сегодня?
Julong Holding Ltd (JLHL) сегодня оценивается на уровне 8.33. Инструмент торгуется в пределах 8.33 - 8.78, вчерашнее закрытие составило 8.85, а торговый объем достиг 193. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JLHL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Julong Holding Ltd?
Julong Holding Ltd в настоящее время оценивается в 8.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 100.72% и USD. Отслеживайте движения JLHL на графике в реальном времени.
Как купить акции JLHL?
Вы можете купить акции Julong Holding Ltd (JLHL) по текущей цене 8.33. Ордера обычно размещаются около 8.33 или 8.63, тогда как 193 и -3.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JLHL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JLHL?
Инвестирование в Julong Holding Ltd предполагает учет годового диапазона 2.70 - 55.55 и текущей цены 8.33. Многие сравнивают 36.11% и 53.13% перед размещением ордеров на 8.33 или 8.63. Изучайте ежедневные изменения цены JLHL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Julong Holding Ltd?
Самая высокая цена Julong Holding Ltd (JLHL) за последний год составила 55.55. Акции заметно колебались в пределах 2.70 - 55.55, сравнение с 8.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Julong Holding Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Julong Holding Ltd?
Самая низкая цена Julong Holding Ltd (JLHL) за год составила 2.70. Сравнение с текущими 8.33 и 2.70 - 55.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JLHL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JLHL?
В прошлом Julong Holding Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.85 и 100.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.85
- Open
- 8.63
- Bid
- 8.33
- Ask
- 8.63
- Low
- 8.33
- High
- 8.78
- Объем
- 193
- Дневное изменение
- -5.88%
- Месячное изменение
- 36.11%
- 6-месячное изменение
- 53.13%
- Годовое изменение
- 100.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%