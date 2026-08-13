JLHL: 巨龙控股
今日JLHL汇率已更改-1.32%。当日，交易品种以低点8.22和高点8.90进行交易。
关注巨龙控股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JLHL股票今天的价格是多少？
巨龙控股股票今天的定价为8.22。它在8.22 - 8.90范围内交易，昨天的收盘价为8.33，交易量达到180。JLHL的实时价格图表显示了这些更新。
巨龙控股股票是否支付股息？
巨龙控股目前的价值为8.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注98.07%和USD。实时查看图表以跟踪JLHL走势。
如何购买JLHL股票？
您可以以8.22的当前价格购买巨龙控股股票。订单通常设置在8.22或8.52附近，而180和-0.48%显示市场活动。立即关注JLHL的实时图表更新。
如何投资JLHL股票？
投资巨龙控股需要考虑年度范围2.70 - 55.55和当前价格8.22。许多人在以8.22或8.52下订单之前，会比较34.31%和。实时查看JLHL价格图表，了解每日变化。
巨龙控股股票的最高价格是多少？
在过去一年中，巨龙控股的最高价格是55.55。在2.70 - 55.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪巨龙控股的绩效。
巨龙控股股票的最低价格是多少？
巨龙控股（JLHL）的最低价格为2.70。将其与当前的8.22和2.70 - 55.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JLHL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JLHL股票是什么时候拆分的？
巨龙控股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.33和98.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.33
- 开盘价
- 8.26
- 卖价
- 8.22
- 买价
- 8.52
- 最低价
- 8.22
- 最高价
- 8.90
- 交易量
- 180
- 日变化
- -1.32%
- 月变化
- 34.31%
- 6个月变化
- 51.10%
- 年变化
- 98.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%