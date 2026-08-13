报价部分
货币 / JLHL
回到股票

JLHL: 巨龙控股

8.22 USD 0.11 (1.32%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JLHL汇率已更改-1.32%。当日，交易品种以低点8.22和高点8.90进行交易。

关注巨龙控股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JLHL股票今天的价格是多少？

巨龙控股股票今天的定价为8.22。它在8.22 - 8.90范围内交易，昨天的收盘价为8.33，交易量达到180。JLHL的实时价格图表显示了这些更新。

巨龙控股股票是否支付股息？

巨龙控股目前的价值为8.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注98.07%和USD。实时查看图表以跟踪JLHL走势。

如何购买JLHL股票？

您可以以8.22的当前价格购买巨龙控股股票。订单通常设置在8.22或8.52附近，而180和-0.48%显示市场活动。立即关注JLHL的实时图表更新。

如何投资JLHL股票？

投资巨龙控股需要考虑年度范围2.70 - 55.55和当前价格8.22。许多人在以8.22或8.52下订单之前，会比较34.31%和。实时查看JLHL价格图表，了解每日变化。

巨龙控股股票的最高价格是多少？

在过去一年中，巨龙控股的最高价格是55.55。在2.70 - 55.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪巨龙控股的绩效。

巨龙控股股票的最低价格是多少？

巨龙控股（JLHL）的最低价格为2.70。将其与当前的8.22和2.70 - 55.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JLHL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JLHL股票是什么时候拆分的？

巨龙控股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.33和98.07%中可见。

日范围
8.22 8.90
年范围
2.70 55.55
前一天收盘价
8.33
开盘价
8.26
卖价
8.22
买价
8.52
最低价
8.22
最高价
8.90
交易量
180
日变化
-1.32%
月变化
34.31%
6个月变化
51.10%
年变化
98.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%