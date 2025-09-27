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JIVE: JPMorgan International Value ETF

96.76 USD 0.60 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JIVE за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 96.41, а максимальная — 96.90.

Следите за динамикой JPMorgan International Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JIVE сегодня?

JPMorgan International Value ETF (JIVE) сегодня оценивается на уровне 96.76. Инструмент торгуется в пределах 96.41 - 96.90, вчерашнее закрытие составило 97.36, а торговый объем достиг 674. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JIVE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan International Value ETF?

JPMorgan International Value ETF в настоящее время оценивается в 96.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.19% и USD. Отслеживайте движения JIVE на графике в реальном времени.

Как купить акции JIVE?

Вы можете купить акции JPMorgan International Value ETF (JIVE) по текущей цене 96.76. Ордера обычно размещаются около 96.76 или 97.06, тогда как 674 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JIVE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JIVE?

Инвестирование в JPMorgan International Value ETF предполагает учет годового диапазона 72.50 - 97.62 и текущей цены 96.76. Многие сравнивают 1.19% и 7.91% перед размещением ордеров на 96.76 или 97.06. Изучайте ежедневные изменения цены JIVE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan International Value ETF?

Самая высокая цена JPMorgan International Value ETF (JIVE) за последний год составила 97.62. Акции заметно колебались в пределах 72.50 - 97.62, сравнение с 97.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan International Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan International Value ETF?

Самая низкая цена JPMorgan International Value ETF (JIVE) за год составила 72.50. Сравнение с текущими 96.76 и 72.50 - 97.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JIVE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JIVE?

В прошлом JPMorgan International Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 97.36 и 33.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
96.41 96.90
Годовой диапазон
72.50 97.62
Предыдущее закрытие
97.36
Open
96.75
Bid
96.76
Ask
97.06
Low
96.41
High
96.90
Объем
674
Дневное изменение
-0.62%
Месячное изменение
1.19%
6-месячное изменение
7.91%
Годовое изменение
33.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%