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JIVE: JPMorgan International Value ETF
Курс JIVE за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 96.41, а максимальная — 96.90.
Следите за динамикой JPMorgan International Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JIVE сегодня?
JPMorgan International Value ETF (JIVE) сегодня оценивается на уровне 96.76. Инструмент торгуется в пределах 96.41 - 96.90, вчерашнее закрытие составило 97.36, а торговый объем достиг 674. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JIVE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan International Value ETF?
JPMorgan International Value ETF в настоящее время оценивается в 96.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.19% и USD. Отслеживайте движения JIVE на графике в реальном времени.
Как купить акции JIVE?
Вы можете купить акции JPMorgan International Value ETF (JIVE) по текущей цене 96.76. Ордера обычно размещаются около 96.76 или 97.06, тогда как 674 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JIVE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JIVE?
Инвестирование в JPMorgan International Value ETF предполагает учет годового диапазона 72.50 - 97.62 и текущей цены 96.76. Многие сравнивают 1.19% и 7.91% перед размещением ордеров на 96.76 или 97.06. Изучайте ежедневные изменения цены JIVE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan International Value ETF?
Самая высокая цена JPMorgan International Value ETF (JIVE) за последний год составила 97.62. Акции заметно колебались в пределах 72.50 - 97.62, сравнение с 97.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan International Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan International Value ETF?
Самая низкая цена JPMorgan International Value ETF (JIVE) за год составила 72.50. Сравнение с текущими 96.76 и 72.50 - 97.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JIVE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JIVE?
В прошлом JPMorgan International Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 97.36 и 33.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 97.36
- Open
- 96.75
- Bid
- 96.76
- Ask
- 97.06
- Low
- 96.41
- High
- 96.90
- Объем
- 674
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- 1.19%
- 6-месячное изменение
- 7.91%
- Годовое изменение
- 33.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%