JIVE: JPMorgan International Value ETF
今日JIVE汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点96.68和高点97.18进行交易。
关注JPMorgan International Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
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- MN
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常见问题解答
JIVE股票今天的价格是多少？
JPMorgan International Value ETF股票今天的定价为96.82。它在96.68 - 97.18范围内交易，昨天的收盘价为96.76，交易量达到681。JIVE的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan International Value ETF股票是否支付股息？
JPMorgan International Value ETF目前的价值为96.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.27%和USD。实时查看图表以跟踪JIVE走势。
如何购买JIVE股票？
您可以以96.82的当前价格购买JPMorgan International Value ETF股票。订单通常设置在96.82或97.12附近，而681和-0.36%显示市场活动。立即关注JIVE的实时图表更新。
如何投资JIVE股票？
投资JPMorgan International Value ETF需要考虑年度范围72.50 - 97.62和当前价格96.82。许多人在以96.82或97.12下订单之前，会比较1.25%和。实时查看JIVE价格图表，了解每日变化。
JPMorgan International Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan International Value ETF的最高价格是97.62。在72.50 - 97.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan International Value ETF的绩效。
JPMorgan International Value ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan International Value ETF（JIVE）的最低价格为72.50。将其与当前的96.82和72.50 - 97.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JIVE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JIVE股票是什么时候拆分的？
JPMorgan International Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、96.76和33.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 96.76
- 开盘价
- 97.17
- 卖价
- 96.82
- 买价
- 97.12
- 最低价
- 96.68
- 最高价
- 97.18
- 交易量
- 681
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 1.25%
- 6个月变化
- 7.97%
- 年变化
- 33.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%