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JIVE: JPMorgan International Value ETF

96.82 USD 0.06 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JIVE汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点96.68和高点97.18进行交易。

关注JPMorgan International Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JIVE新闻

常见问题解答

JIVE股票今天的价格是多少？

JPMorgan International Value ETF股票今天的定价为96.82。它在96.68 - 97.18范围内交易，昨天的收盘价为96.76，交易量达到681。JIVE的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan International Value ETF股票是否支付股息？

JPMorgan International Value ETF目前的价值为96.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.27%和USD。实时查看图表以跟踪JIVE走势。

如何购买JIVE股票？

您可以以96.82的当前价格购买JPMorgan International Value ETF股票。订单通常设置在96.82或97.12附近，而681和-0.36%显示市场活动。立即关注JIVE的实时图表更新。

如何投资JIVE股票？

投资JPMorgan International Value ETF需要考虑年度范围72.50 - 97.62和当前价格96.82。许多人在以96.82或97.12下订单之前，会比较1.25%和。实时查看JIVE价格图表，了解每日变化。

JPMorgan International Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan International Value ETF的最高价格是97.62。在72.50 - 97.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan International Value ETF的绩效。

JPMorgan International Value ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan International Value ETF（JIVE）的最低价格为72.50。将其与当前的96.82和72.50 - 97.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JIVE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JIVE股票是什么时候拆分的？

JPMorgan International Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、96.76和33.27%中可见。

日范围
96.68 97.18
年范围
72.50 97.62
前一天收盘价
96.76
开盘价
97.17
卖价
96.82
买价
97.12
最低价
96.68
最高价
97.18
交易量
681
日变化
0.06%
月变化
1.25%
6个月变化
7.97%
年变化
33.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%