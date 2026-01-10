- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JIRE: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R
Курс JIRE за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.31, а максимальная — 85.58.
Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JIRE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JIRE сегодня?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R (JIRE) сегодня оценивается на уровне 85.34. Инструмент торгуется в пределах 85.31 - 85.58, вчерашнее закрытие составило 85.68, а торговый объем достиг 433. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JIRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R в настоящее время оценивается в 85.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.50% и USD. Отслеживайте движения JIRE на графике в реальном времени.
Как купить акции JIRE?
Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R (JIRE) по текущей цене 85.34. Ордера обычно размещаются около 85.34 или 85.64, тогда как 433 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JIRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JIRE?
Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R предполагает учет годового диапазона 72.59 - 85.79 и текущей цены 85.34. Многие сравнивают 2.15% и 5.95% перед размещением ордеров на 85.34 или 85.64. Изучайте ежедневные изменения цены JIRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R?
Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R (JIRE) за последний год составила 85.79. Акции заметно колебались в пределах 72.59 - 85.79, сравнение с 85.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R?
Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R (JIRE) за год составила 72.59. Сравнение с текущими 85.34 и 72.59 - 85.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JIRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JIRE?
В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 85.68 и 5.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 85.68
- Open
- 85.50
- Bid
- 85.34
- Ask
- 85.64
- Low
- 85.31
- High
- 85.58
- Объем
- 433
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 2.15%
- 6-месячное изменение
- 5.95%
- Годовое изменение
- 5.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%