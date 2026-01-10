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JIRE: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R

85.34 USD 0.34 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JIRE за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.31, а максимальная — 85.58.

Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JIRE сегодня?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R (JIRE) сегодня оценивается на уровне 85.34. Инструмент торгуется в пределах 85.31 - 85.58, вчерашнее закрытие составило 85.68, а торговый объем достиг 433. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JIRE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R в настоящее время оценивается в 85.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.50% и USD. Отслеживайте движения JIRE на графике в реальном времени.

Как купить акции JIRE?

Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R (JIRE) по текущей цене 85.34. Ордера обычно размещаются около 85.34 или 85.64, тогда как 433 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JIRE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JIRE?

Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R предполагает учет годового диапазона 72.59 - 85.79 и текущей цены 85.34. Многие сравнивают 2.15% и 5.95% перед размещением ордеров на 85.34 или 85.64. Изучайте ежедневные изменения цены JIRE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R?

Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R (JIRE) за последний год составила 85.79. Акции заметно колебались в пределах 72.59 - 85.79, сравнение с 85.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R?

Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R (JIRE) за год составила 72.59. Сравнение с текущими 85.34 и 72.59 - 85.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JIRE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JIRE?

В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 85.68 и 5.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
85.31 85.58
Годовой диапазон
72.59 85.79
Предыдущее закрытие
85.68
Open
85.50
Bid
85.34
Ask
85.64
Low
85.31
High
85.58
Объем
433
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
2.15%
6-месячное изменение
5.95%
Годовое изменение
5.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%