JIRE: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R
今日JIRE汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点85.26和高点85.80进行交易。
关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JIRE新闻
常见问题解答
JIRE股票今天的价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R股票今天的定价为85.39。它在85.26 - 85.80范围内交易，昨天的收盘价为85.34，交易量达到442。JIRE的实时价格图表显示了这些更新。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R股票是否支付股息？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R目前的价值为85.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.56%和USD。实时查看图表以跟踪JIRE走势。
如何购买JIRE股票？
您可以以85.39的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R股票。订单通常设置在85.39或85.69附近，而442和-0.28%显示市场活动。立即关注JIRE的实时图表更新。
如何投资JIRE股票？
投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R需要考虑年度范围72.59 - 85.80和当前价格85.39。许多人在以85.39或85.69下订单之前，会比较2.21%和。实时查看JIRE价格图表，了解每日变化。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R股票的最高价格是多少？
在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R的最高价格是85.80。在72.59 - 85.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R的绩效。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R股票的最低价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R（JIRE）的最低价格为72.59。将其与当前的85.39和72.59 - 85.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JIRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JIRE股票是什么时候拆分的？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、85.34和5.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 85.34
- 开盘价
- 85.63
- 卖价
- 85.39
- 买价
- 85.69
- 最低价
- 85.26
- 最高价
- 85.80
- 交易量
- 442
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 2.21%
- 6个月变化
- 6.01%
- 年变化
- 5.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%