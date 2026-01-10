报价部分
货币 / JIRE
回到股票

JIRE: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R

85.39 USD 0.05 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JIRE汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点85.26和高点85.80进行交易。

关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JIRE新闻

常见问题解答

JIRE股票今天的价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R股票今天的定价为85.39。它在85.26 - 85.80范围内交易，昨天的收盘价为85.34，交易量达到442。JIRE的实时价格图表显示了这些更新。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R股票是否支付股息？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R目前的价值为85.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.56%和USD。实时查看图表以跟踪JIRE走势。

如何购买JIRE股票？

您可以以85.39的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R股票。订单通常设置在85.39或85.69附近，而442和-0.28%显示市场活动。立即关注JIRE的实时图表更新。

如何投资JIRE股票？

投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R需要考虑年度范围72.59 - 85.80和当前价格85.39。许多人在以85.39或85.69下订单之前，会比较2.21%和。实时查看JIRE价格图表，了解每日变化。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R股票的最高价格是多少？

在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R的最高价格是85.80。在72.59 - 85.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R的绩效。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R股票的最低价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R（JIRE）的最低价格为72.59。将其与当前的85.39和72.59 - 85.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JIRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JIRE股票是什么时候拆分的？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International R历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、85.34和5.56%中可见。

日范围
85.26 85.80
年范围
72.59 85.80
前一天收盘价
85.34
开盘价
85.63
卖价
85.39
买价
85.69
最低价
85.26
最高价
85.80
交易量
442
日变化
0.06%
月变化
2.21%
6个月变化
6.01%
年变化
5.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%