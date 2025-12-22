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JIG: JPMorgan International Growth ETF
Курс JIG за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.47, а максимальная — 84.81.
Следите за динамикой JPMorgan International Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JIG сегодня?
JPMorgan International Growth ETF (JIG) сегодня оценивается на уровне 84.61. Инструмент торгуется в пределах 84.47 - 84.81, вчерашнее закрытие составило 84.42, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan International Growth ETF?
JPMorgan International Growth ETF в настоящее время оценивается в 84.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.46% и USD. Отслеживайте движения JIG на графике в реальном времени.
Как купить акции JIG?
Вы можете купить акции JPMorgan International Growth ETF (JIG) по текущей цене 84.61. Ордера обычно размещаются около 84.61 или 84.91, тогда как 58 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JIG?
Инвестирование в JPMorgan International Growth ETF предполагает учет годового диапазона 70.77 - 89.04 и текущей цены 84.61. Многие сравнивают 4.47% и 6.51% перед размещением ордеров на 84.61 или 84.91. Изучайте ежедневные изменения цены JIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan International Growth ETF?
Самая высокая цена JPMorgan International Growth ETF (JIG) за последний год составила 89.04. Акции заметно колебались в пределах 70.77 - 89.04, сравнение с 84.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan International Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan International Growth ETF?
Самая низкая цена JPMorgan International Growth ETF (JIG) за год составила 70.77. Сравнение с текущими 84.61 и 70.77 - 89.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JIG?
В прошлом JPMorgan International Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.42 и 19.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 84.42
- Open
- 84.68
- Bid
- 84.61
- Ask
- 84.91
- Low
- 84.47
- High
- 84.81
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- 4.47%
- 6-месячное изменение
- 6.51%
- Годовое изменение
- 19.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%