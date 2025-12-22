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JIG: JPMorgan International Growth ETF

84.61 USD 0.19 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JIG за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.47, а максимальная — 84.81.

Следите за динамикой JPMorgan International Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JIG сегодня?

JPMorgan International Growth ETF (JIG) сегодня оценивается на уровне 84.61. Инструмент торгуется в пределах 84.47 - 84.81, вчерашнее закрытие составило 84.42, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JIG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan International Growth ETF?

JPMorgan International Growth ETF в настоящее время оценивается в 84.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.46% и USD. Отслеживайте движения JIG на графике в реальном времени.

Как купить акции JIG?

Вы можете купить акции JPMorgan International Growth ETF (JIG) по текущей цене 84.61. Ордера обычно размещаются около 84.61 или 84.91, тогда как 58 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JIG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JIG?

Инвестирование в JPMorgan International Growth ETF предполагает учет годового диапазона 70.77 - 89.04 и текущей цены 84.61. Многие сравнивают 4.47% и 6.51% перед размещением ордеров на 84.61 или 84.91. Изучайте ежедневные изменения цены JIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan International Growth ETF?

Самая высокая цена JPMorgan International Growth ETF (JIG) за последний год составила 89.04. Акции заметно колебались в пределах 70.77 - 89.04, сравнение с 84.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan International Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan International Growth ETF?

Самая низкая цена JPMorgan International Growth ETF (JIG) за год составила 70.77. Сравнение с текущими 84.61 и 70.77 - 89.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JIG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JIG?

В прошлом JPMorgan International Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.42 и 19.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
84.47 84.81
Годовой диапазон
70.77 89.04
Предыдущее закрытие
84.42
Open
84.68
Bid
84.61
Ask
84.91
Low
84.47
High
84.81
Объем
58
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
4.47%
6-месячное изменение
6.51%
Годовое изменение
19.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%