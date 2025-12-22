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JIG: JPMorgan International Growth ETF

84.69 USD 0.08 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JIG汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点84.55和高点85.12进行交易。

关注JPMorgan International Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JIG新闻

常见问题解答

JIG股票今天的价格是多少？

JPMorgan International Growth ETF股票今天的定价为84.69。它在84.55 - 85.12范围内交易，昨天的收盘价为84.61，交易量达到38。JIG的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan International Growth ETF股票是否支付股息？

JPMorgan International Growth ETF目前的价值为84.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.57%和USD。实时查看图表以跟踪JIG走势。

如何购买JIG股票？

您可以以84.69的当前价格购买JPMorgan International Growth ETF股票。订单通常设置在84.69或84.99附近，而38和-0.35%显示市场活动。立即关注JIG的实时图表更新。

如何投资JIG股票？

投资JPMorgan International Growth ETF需要考虑年度范围70.77 - 89.04和当前价格84.69。许多人在以84.69或84.99下订单之前，会比较4.57%和。实时查看JIG价格图表，了解每日变化。

JPMorgan International Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan International Growth ETF的最高价格是89.04。在70.77 - 89.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan International Growth ETF的绩效。

JPMorgan International Growth ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan International Growth ETF（JIG）的最低价格为70.77。将其与当前的84.69和70.77 - 89.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JIG股票是什么时候拆分的？

JPMorgan International Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.61和19.57%中可见。

日范围
84.55 85.12
年范围
70.77 89.04
前一天收盘价
84.61
开盘价
84.99
卖价
84.69
买价
84.99
最低价
84.55
最高价
85.12
交易量
38
日变化
0.09%
月变化
4.57%
6个月变化
6.61%
年变化
19.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%