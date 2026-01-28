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JHS: John Hancock Income Securities Trust

10.94 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JHS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.93, а максимальная — 10.99.

Следите за динамикой John Hancock Income Securities Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JHS сегодня?

John Hancock Income Securities Trust (JHS) сегодня оценивается на уровне 10.94. Инструмент торгуется в пределах 10.93 - 10.99, вчерашнее закрытие составило 10.94, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Income Securities Trust?

John Hancock Income Securities Trust в настоящее время оценивается в 10.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.79% и USD. Отслеживайте движения JHS на графике в реальном времени.

Как купить акции JHS?

Вы можете купить акции John Hancock Income Securities Trust (JHS) по текущей цене 10.94. Ордера обычно размещаются около 10.94 или 11.24, тогда как 7 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JHS?

Инвестирование в John Hancock Income Securities Trust предполагает учет годового диапазона 10.75 - 12.09 и текущей цены 10.94. Многие сравнивают 0.37% и -5.85% перед размещением ордеров на 10.94 или 11.24. Изучайте ежедневные изменения цены JHS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Income Securities Trust?

Самая высокая цена John Hancock Income Securities Trust (JHS) за последний год составила 12.09. Акции заметно колебались в пределах 10.75 - 12.09, сравнение с 10.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Income Securities Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Income Securities Trust?

Самая низкая цена John Hancock Income Securities Trust (JHS) за год составила 10.75. Сравнение с текущими 10.94 и 10.75 - 12.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JHS?

В прошлом John Hancock Income Securities Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.94 и -4.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.93 10.99
Годовой диапазон
10.75 12.09
Предыдущее закрытие
10.94
Open
10.95
Bid
10.94
Ask
11.24
Low
10.93
High
10.99
Объем
7
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.37%
6-месячное изменение
-5.85%
Годовое изменение
-4.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%